У США назвали єдиний спосіб зупинити Путіна в Україні

На переконання команди ISW, зупинка західної допомоги для Києва, цілком можливо, призведе до того, що Збройні сили України більше не зможуть чинити опір російським загарбникам.

Що для України найважливіше у процесі стримування армії РФ

Як ввжають представники американського Інституту вивчення війни, поточну позиційну війну в Україні не можна вважати стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко похитнутися, якщо партнери офіційно Києва будуть гальмувати або ж взагалі блокувати важливі рішення щодо допомоги.

Іноземні експерти також звертають увагу на те, що винятково підтримка західних держав в галузі безпеки дає змогу бійцям ЗСУ успішно відбивати наступ країни-агресорки та деокуповувати більше української території.

Тому продовження цієї допомоги є єдиною можливістю завадити президенту РФ Володимиру Путіну досягти своїх цілей в Україні. Поширити

Один з представників Білого дому Джон Кірбі офіційно попередив, що армія РФ отримає змогу проводити наступальні операції, коли зимові погодні умови стануть більш сприятливими для механізованої маневреної війни (ймовірно, у січні-лютому 2024 року).

За його словами, це оцінка, яка базується на аналізі темпу бойових дій в Україні протягом зими.

Що відбувається на фронті 21-22 грудня

Згідно з даними американських аналітиків, солдати РФ змогли просунутися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.

Також росіяни здійснили незначне підтверджене просування на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що російські війська досягли незначного успіху на схід від Ямполівки. Поширити

Окрім того, армія РФ підтвердила свій наступ під Бахмутом.

Протягом 21 грудня ЗСУ знищили 1 080 солдатів РФ, 24 артилерійські системи, 18 ББМ та 9 танків ворога.