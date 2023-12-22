У США назвали єдиний спосіб зупинити Путіна в Україні

На переконання команди ISW, зупинка західної допомоги для Києва, цілком можливо, призведе до того, що Збройні сили України більше не зможуть чинити опір російським загарбникам.
Що для України найважливіше у процесі стримування армії РФ
Як ввжають представники американського Інституту вивчення війни, поточну позиційну війну в Україні не можна вважати стабільною тупиковою ситуацією, оскільки баланс може легко похитнутися, якщо партнери офіційно Києва будуть гальмувати або ж взагалі блокувати важливі рішення щодо допомоги.
Іноземні експерти також звертають увагу на те, що винятково підтримка західних держав в галузі безпеки дає змогу бійцям ЗСУ успішно відбивати наступ країни-агресорки та деокуповувати більше української території.
Один з представників Білого дому Джон Кірбі офіційно попередив, що армія РФ отримає змогу проводити наступальні операції, коли зимові погодні умови стануть більш сприятливими для механізованої маневреної війни (ймовірно, у січні-лютому 2024 року).
За його словами, це оцінка, яка базується на аналізі темпу бойових дій в Україні протягом зими.
Що відбувається на фронті 21-22 грудня
Згідно з даними американських аналітиків, солдати РФ змогли просунутися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.
Окрім того, армія РФ підтвердила свій наступ під Бахмутом.
Протягом 21 грудня ЗСУ знищили 1 080 солдатів РФ, 24 артилерійські системи, 18 ББМ та 9 танків ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-