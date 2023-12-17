Проблем не было, теперь будут. Путин публично пригрозил Финляндии
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Проблем не было, теперь будут. Путин публично пригрозил Финляндии

Путин
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Глава Кремля Владимир Путин начал запугивать власть Финляндии тем, что из-за вступления в НАТО у нее "теперь будут проблемы"

Путин начал угрожать Финляндии

Президент РФ проигнорировал тот факт, что Россия 24 февраля 2022 г. начала полномасштабное вторжение в Украину, и именно это подтолкнуло Финляндию к вступлению в НАТО.

Диктатор цинично солгал о том, что Финляндию якобы затащили в Альянс.

Взяли и затащили в НАТО Финляндию. У нас что были какие-нибудь споры? Все споры, включая территориальный характер, в середине XX века давно разрешены. Самые добрые и сердечные отношения были. Проблем не было, теперь будут. Потому что теперь мы будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные военные подразделения. Зачем им это нужно? Чушь какая-то, - возмущается глава Кремля.

По словам Путина, его страна не намерена воевать со странами Альянса, поскольку у них "нет никаких территориальных споров".

Как уже упоминалось ранее, в апреле 2023 года Финляндия официально вступала в НАТО.

Медведев уже пугает мир началом Третьей мировой войны

Как утверждает экс-президент РФ Дмитрий Медведев, угроза начала полномасштабной войны России с НАТО, а также третьей мировой еще "никогда не была столь реальной".

Скандальный российский политик традиционно возмущается, что глава Белого дома Джо Байден делает все возможное для продолжения финансовой поддержки Украины на фоне войны с РФ.

Именно поэтому он в своем стиле снова заговорил о начале войны с НАТО.

Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую, - пригрозил заместитель председателя Совбеза РФ.

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