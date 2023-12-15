Зачем Путин собрал конференцию впервые за два года – объяснение аналитиков

Специалисты ISW проанализировали заявления Путина во время его пресс-конференции 14 декабря. Российский диктатор использовал меру, чтобы обсудить свои цели в Украине и конкретные беспокойства российских военнослужащих гораздо более публичным и длительным способом.

О чем свидетельствуют заявления Путина на конференции

Готовность Путина посвятить значительную часть своего выступления войне в Украине свидетельствует о росте его уверенности в том, что он может обращаться к российской общественности по этому вопросу, что, в свою очередь, может свидетельствовать о его уверенности в перспективах РФ в Украине.

Путин не предложил нового подхода к войне, не описал, как РФ намерена добиться победы в Украине, и не уточнил, как будет выглядеть российская победа.

Многие заявления Путина от 14 декабря схожи с шаблонными заявлениями о российской войне в Украине, которые он сделал, например, во время выступления на заседании коллегии Министерства обороны России почти год назад, – говорят аналитики. Поделиться

Также в отчете отмечают, что Путин не описал, какие именно изменения в украинских Вооруженных силах будут составлять "демилитаризацию", хотя цель России почти наверняка состоит в том, чтобы лишить Украину средств для самозащиты и позволить России навязывать Украине свою волю силой, когда Кремль этого пожелает. .

Его призывы к украинскому "нейтралитету" являются требованиями к Украине внести изменения в Конституцию, которая обязывает Украину стремиться к членству в НАТО, и взять на себя обязательство не вступать в НАТО или Европейский Союз.

Путин в очередной раз выразил свое нежелание участвовать в переговорах с Украиной и заявил, что мир будет только тогда, когда Россия достигнет своих максималистских целей.

ISW продолжает оценивать, что максималистские цели Путина равнозначны полной капитуляции Украины и Запада. Эти максималистские цели также не отвечают интересам Украины и Запада.

Кроме того, Путин заявил, что группировки российских войск в Украине намного больше, чем признают даже российские официальные лица, вероятно, пытаясь одновременно снять постоянные опасения России относительно новой волны мобилизации и деморализовать Запад и Украину.

Что сказал Путин на конференции "Итоги года"

Первым Путина спросили, что он собирается делать во время еще одного президентского срока. Российский диктатор заявил, что будет заниматься "укреплением суверенитета".

Он заявил, что за предыдущие десятилетия Россия якобы укрепила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике.

Дальше русского диктатора спросили, когда "будет мир". Мир, по словам Путина, будет когда будут выполнены все цели так называемой "СВО".

Далее он перешел к традиционным заявлениям о "денацификации", "национальном герое — Бандере" и вспомнил приглашение в парламент Канады во время визита Зеленского 98-летнего Ярослава Гуньки, который оказался ветераном СС.

Также Путин заявил, что России не требуется мобилизация.

Он добавил, что оккупанты по контракту набрали 486 тысяч добровольцев, и "поток наших мужчин, готовых защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается".

Как обычно, в войне Путин стал обвинять США и Европу, заявив, что РФ не портила отношения с ними, а наоборот.

Он вспомнил о "перевороте" в Украине, заявил, что украинцы и россияне это якобы один народ, а войну назвал "трагедией".

Далее он стал называть юг и восток Украины "исторически российскими территориями", вспомнил, что Одесса - это якобы "русский город и об этом все хорошо знают".

По словам Путина, США и Европа заставили РФ начать войну против Украины, далее он обвиняет США в "имперском поведении".