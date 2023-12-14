Путин планирует потратить рекордную сумму на войну с Украиной в 2024 году

Российский диктатор Владимир Путин настроен на длительную войну против Украины. В следующем году он планирует потратить на агрессию более 100 миллиардов рублей.

Путин резко увеличит расходы на войну

Представители Украинского центра безопасности и сотрудничества указывают на то, что в российском бюджете только официально на военные цели заложили 6% от ВВП – 10,7 триллиона рублей, или 117,7 миллиарда долларов.

Стоит обратить внимание на то, что это рекордная сумма со времен распада СССР и на 26,2% больше, чем было заложено в бюджете страны-агрессорки на прошлый год.

Кроме того, указано, что еще год назад, в проекте бюджета-2024, команда российского диктатора закладывала всего 4,6 триллиона рублей или 50,6 миллиарда долларов.

На весь 2023 год расходы на "национальную оборону" были заложены в размере 4,98 триллиона рублей, или 54 миллиарда долларов. За первое полугодие 2023 года Россия превысила планируемые годовые расходы по обороне на 600 миллиардов рублей. Поделиться

Нельзя также проигнорировать тот факт, что в Украине расходы на весь сектор безопасности и обороны на 2023 год – 1,4 триллиона гривен, или 39,2 миллиарда долларов.

Что происходит с российской экономикой

После вторжения в Украину 24 февраля 2024 года снижение российского ВВП в годовом исчислении достигло 2,5%.

Кроме того, стало известно о дефиците бюджета – 3,3 триллиона рублей, что составляет 2,2% ВВП.

Международное сообщество пыталось существенно ослабить своими санкциями российскую экономику, однако влияние ограничений не было катастрофическим.

Что важно понимать, показатели 2022 года хуже результатов 2021 года, но это небольшой разрыв.