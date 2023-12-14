Путину на пресс-конференции поставил вопрос его "двойник" — видео

Во время пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина на экране появился видео-вопрос с его "двойником", который представился студентом из Санкт-Петербурга. "Двойник" спросил у Путина, сколько у него двойников.
На пресс-конференции Путина появился его двойник
Во время прямой трансляции "Итог года" российского диктатора на экране показали его "двойника".
Он добавил, что это его “первый двойник”.
Что известно о двойниках Путина
В ноябре The Sun писало, что японская телекомпания TBS использовала передовые технологии искусственного интеллекта для анализа распознавания лиц и движений и обнаружила, что Путин имеет несколько двойников.
Технология распознавания лиц обнаружила, что Путин, осматривавший Крымский мост десять месяцев назад, лишь на 53% совпадал с Путиным на Красной площади 9 мая, который был настоящим.
Появление диктатора в оккупированном Мариуполе в марте показывает лишь 40% сходства лиц с Путиным, которого видели на Красной площади.
В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников.
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