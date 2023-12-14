Путину на пресс-конференции поставил вопрос его "двойник" — видео

Во время пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина на экране появился видео-вопрос с его "двойником", который представился студентом из Санкт-Петербурга. "Двойник" спросил у Путина, сколько у него двойников.

На пресс-конференции Путина появился его двойник

Во время прямой трансляции "Итог года" российского диктатора на экране показали его "двойника".

Вы можете походить на меня и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что походить на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил, – сказал Путин. Поделиться

Он добавил, что это его “первый двойник”.

Что известно о двойниках Путина

В ноябре The Sun писало, что японская телекомпания TBS использовала передовые технологии искусственного интеллекта для анализа распознавания лиц и движений и обнаружила, что Путин имеет несколько двойников.

Технология распознавания лиц обнаружила, что Путин, осматривавший Крымский мост десять месяцев назад, лишь на 53% совпадал с Путиным на Красной площади 9 мая, который был настоящим.

Появление диктатора в оккупированном Мариуполе в марте показывает лишь 40% сходства лиц с Путиным, которого видели на Красной площади.

В ГУР считают, что российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников.