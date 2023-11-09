Сколько двойников у Путина — ответ ГУР

В ГУР считают, что наличие двойников у российского лидера Владимира Путина свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого диктатора.

Двойники Путина – ГУР назвал количество

Российский диктатор Владимир Путин может иметь не менее трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима.

Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Это не вероятность, это факт (наличие у Путина двойников – ред.). Относительно информации по анонимным Telegram-каналам, что он скончался, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но в отношении двойников – да, такая технология в Кремле используется, – сказал он. Поделиться

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил:

Это могут быть варианты, но о трех можем говорить. Поделиться

Разведчик считает, что наличие двойников у российского лидера говорит о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

Это означает для режима в целом не только для Украины, но и для восприятия в мире, что этот режим не устойчив. Что речь идет не о каком-то сильном, влиятельном, уверенном в себе политике, а о технологии – этакий образ "Большого брата", который смотрит на тебя... Говорит о страхе Кремля, что их конструкция – это карточный дом, который держится на образе Путина как диктатора, – объяснил Юсов. Поделиться

Болезнь Путина: что известно

Слухи о том, что у российского диктатора якобы серьезная болезнь, ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин избегает выхода в свет, а на публике якобы появляются его двойники. В частности, украинская разведка сообщала, что на оккупированные территории Украины мог приезжать двойник Путина.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что российский диктатор смертельно болен. По его словам, президент РФ имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.

В конце октября в некоторых анонимных российских Telegram-каналах сообщили о якобы смерти Путина. Но представитель ГУР Андрей Юсов опроверг эту информацию.