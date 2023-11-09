Путин в своей предвыборной кампании в 2024-м будет избегать темы войны — аналитики

По данным аналитиков Института изучения войны, президент России Владимир Путин будет избегать темы войны против Украины в президентской кампании 2024 года, а сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада.

Президентская кампания Путина

Накануне российское СМИ «Медуза» со ссылкой на два источника, близкие к Администрации президента России, сообщило, что цель цели представить Путина как лидера, сделавшего Россию «островком покоя».

Источники Медузы утверждали, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и что российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о «трудностях» в западных странах и якобы неспособность США поддержать Украину и Израиль одновременно.

Издание также сообщало, что кампания будет обсуждать войну в Украине только при «очень серьезном российском успехе» на фронте, а не продолжении «позиционной войны».

Сообщается, что Путин готовится объявить свою предвыборную кампанию в этом месяце, и российские источники постоянно указывали, что кампания не будет заметно пропагандировать войну в Украине. Поделиться

Сообщается, что поддерживаемая Кремлем партия «Единая Россия» также осознала, что использование войны в Украине в своих избирательных кампаниях в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным.

Однако беспокойство в Кремле и Единой России по поводу внутренней поддержки войны не является признаком того, что Единая Россия или доминирование Путина в российской политике сталкиваются с законной угрозой на предстоящих президентских выборах. Поделиться

Аналитики пишут, что подготовка кампании усилит отказ Путина мобилизовать российское общество для военного положения и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержания долгосрочных военных усилий в Украине.

Что известно о выборах президента в РФ

Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин собирается баллотироваться на новый срок и планирует остаться у власти после 2024 года.

Выборы в РФ намечены на март 2024 года. Таким образом, Путин может остаться у власти до 2030 года.

Он уже занимает пост президента дольше любого другого правителя со времен Иосифа Сталина.

В октябре Путину исполнился 71 год.