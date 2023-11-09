Путин в своей предвыборной кампании в 2024-м будет избегать темы войны — аналитики

По данным аналитиков Института изучения войны, президент России Владимир Путин будет избегать темы войны против Украины в президентской кампании 2024 года, а сосредоточится на якобы стабильности России и критике Запада.
Президентская кампания Путина
Накануне российское СМИ «Медуза» со ссылкой на два источника, близкие к Администрации президента России, сообщило, что цель цели представить Путина как лидера, сделавшего Россию «островком покоя».
Источники Медузы утверждали, что рейтинги Путина растут после выступлений, в которых он критикует Запад, и что российская государственная пропаганда будет способствовать этому, все чаще публикуя истории о «трудностях» в западных странах и якобы неспособность США поддержать Украину и Израиль одновременно.
Издание также сообщало, что кампания будет обсуждать войну в Украине только при «очень серьезном российском успехе» на фронте, а не продолжении «позиционной войны».
Сообщается, что поддерживаемая Кремлем партия «Единая Россия» также осознала, что использование войны в Украине в своих избирательных кампаниях в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2023 года было неэффективным и контрпродуктивным.
Аналитики пишут, что подготовка кампании усилит отказ Путина мобилизовать российское общество для военного положения и может увеличить информационные расходы, необходимые для поддержания долгосрочных военных усилий в Украине.
Что известно о выборах президента в РФ
Ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин собирается баллотироваться на новый срок и планирует остаться у власти после 2024 года.
Выборы в РФ намечены на март 2024 года. Таким образом, Путин может остаться у власти до 2030 года.
Он уже занимает пост президента дольше любого другого правителя со времен Иосифа Сталина.
В октябре Путину исполнился 71 год.
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