Путін у своїй передвиборчій компанії у 2024-му уникатиме теми війни — аналітики

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, президент Росії Володимир Путін уникатиме теми війни проти України у президентській кампанії 2024 року, а зосередиться на нібито стабільності Росії та критиці Заходу.

Президентська кампанія Путіна

Напередодні російське ЗМІ «Медуза» з посиланням на два джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, повідомило, що президентська кампанія має на меті представити Путіна як лідера, який зробив Росію «острівцем спокою».

Джерела «Медузи» стверджували, що рейтинги Путіна зростають після виступів, у яких він критикує Захід, і що російська державна пропаганда сприятиме цьому, дедалі частіше публікуючи історії про «труднощі» в західних країнах і нібито нездатність США підтримати Україну та Ізраїль одночасно.

Видання також повідомляло, що кампанія обговорюватиме війну в Україні лише за умови «дуже серйозного російського успіху» на фронті, а не продовження «позиційної війни».

Повідомляється, що Путін готується оголосити про свою передвиборчу кампанію цього місяця, і російські джерела постійно вказували, що кампанія не буде помітно пропагувати війну в Україні. Поширити

Повідомляється, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» також усвідомила, що використання війни в Україні у своїх виборчих кампаніях напередодні виборів до Держдуми у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним.

Однак занепокоєння в Кремлі та Єдиній Росії щодо внутрішньої підтримки війни не є ознакою того, що Єдина Росія чи домінування Путіна в російській політиці стикаються з законною загрозою на майбутніх президентських виборах. Поширити

Аналітики пишуть, що підготовка кампанії, посилить відмову Путіна мобілізувати російське суспільство для воєнного стану і може збільшити інформаційні витрати, необхідні для підтримки довгострокових військових зусиль в Україні.

Що відомо про вибори президента в РФ

Раніше Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Путін збирається балотуватися на на новий термін і планує залишитися при владі після 2024 року.

Вибори у РФ заплановані на березень 2024 року. Таким чином Путін може залишитися при владі до 2030 року.

Він вже займає пост президента довше, ніж будь-який інший правитель з часів Йосипа Сталіна.

У жовтні Путіну виповнився 71 рік.