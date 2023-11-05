Кремль позбавляється абсолютно всіх критиків режиму Путіна — WP

Арешти в Росії таких прихильників злочинної війни проти України, як колишній агент спецслужб Ігор Гіркін, свідчать про те, що Кремль перейшов до жорстких репресій проти критиків дій режиму диктатора Володимира Путіна.
Кремль почав жорстко карати за будь-яку критику у бік влади та Путіна
За інформацією видання, арешт Гіркіна став сигналом Кремля ультранаціоналістичним колам, які звинувачували військово-політичне керівництво РФ у недостатньо жорсткому підході до війни проти України.
Автори матеріалу підкреслили, що неприємності в Гіркіна почались після публікації поста в соцмережах, у якому він звинувачує кремлівського диктатора у слабкості.
Наразі Гіркіна тримають в СІЗО "Лефортово" в очікуванні суду за звинуваченням у підбурюванні до екстремізму і став останнім у списку патріотів і колишніх прихильників війни, ліквідованих режимом, який не терпить інакомислення.
Стрєлков-Гіркін неодноразово критикував російську владу за ведення війни проти України, оскільки міттєве просування, як планувалось, перетворилось на мляве, позиційне протистояння.
Він став одним із найгучніших критиків російського Міністерства оборони.
Він назвав Путіна "нікчемою", звинуватив його в "боягузливій бездарності" та заявив, що той неправильно оцінив хід війни на Україні.
Але, мабуть, останньою краплею стало повідомлення в Telegram в липні. Він заявив, що Росія "не переживе ще шість років правління Путіна".
Через кілька днів в його московську квартиру прийшли співробітники ФСБ, де він пропрацював більше десяти років, і відвезли його.
Багато хто відзначає іронію в тому, що засуджений за міжнародним правом військовий злочинець потрапив у пастку не через свої злочини, а через російські закони про цензуру воєнного часу.
Стрєлков зіграв ключову роль у формуванні самопроголошеної проросійської "Донецької народної республіки" на сході України в 2014 році і деякий час займав пост міністра оборони цієї республіки. Суд Нідерландів визнав його винним у розгортанні ракетного комплексу "Бук", за допомогою якого, на думку слідчих, був збитий Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур.
Дружина Стрєлкова, 30-річна Мирослава Регінська, кримчанка, яка працювала його секретарем під час короткого перебування на посаді міністра оборони "Донецької народної республіки", тепер використовує його канал в Telegram для публікації повідомлень з в'язниці, де він продовжує, мабуть, безперешкодно критикувати військову стратегію і зовнішню політику Кремля.
Чи може Стрєлков створити конкуренцію Путіну на виборах
Прихильники Стрєлкова стверджують, що його арешт був проведений з метою обмежити його вплив і не дати йому можливості кинути виклик Путіну на президентських виборах в наступному році.
Федоров, редактор газети "Аврора", сказав, що не вірить в те, що Стрєлкова звільнять до голосування в наступному році.
Наша правоохоронна система - це машина, яка не рухається назад", - сказав він. За його словами, Стрєлкова заарештували не за його висловлювання про Путіна - він часто і "жорстко" критикує президента. Швидше, це була "сума його впливу".
У серпні Стрєлков заявив з в'язниці, що буде боротися з Путіним на виборах у березні наступного року.
Олексій Венедиктов, головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви", вважає, що результат виборів може бути вирішений наперед, але голосування все одно має величезне значення для Кремля. Ілюзія плебісциту залишається для Путіна політично важливою, сказав він.
Особливу заклопотаність, за його словами, викликає те, як переконати ультрапатріотів - прихильників Стрєлкова і покійного глави найманців групи "Вагнер" Євгена Пригожина - проголосувати за Путіна.
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