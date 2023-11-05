Кремль позбавляється абсолютно всіх критиків режиму Путіна — WP

Арешти в Росії таких прихильників злочинної війни проти України, як колишній агент спецслужб Ігор Гіркін, свідчать про те, що Кремль перейшов до жорстких репресій проти критиків дій режиму диктатора Володимира Путіна.

Кремль почав жорстко карати за будь-яку критику у бік влади та Путіна

За інформацією видання, арешт Гіркіна став сигналом Кремля ультранаціоналістичним колам, які звинувачували військово-політичне керівництво РФ у недостатньо жорсткому підході до війни проти України.

Автори матеріалу підкреслили, що неприємності в Гіркіна почались після публікації поста в соцмережах, у якому він звинувачує кремлівського диктатора у слабкості.

Наразі Гіркіна тримають в СІЗО "Лефортово" в очікуванні суду за звинуваченням у підбурюванні до екстремізму і став останнім у списку патріотів і колишніх прихильників війни, ліквідованих режимом, який не терпить інакомислення.

Росія - країна, яка знаходиться в стані війни. І це сигнал, що наша влада не терпить, вона намагається захистити себе і позбутися погроз на свою адресу, - зазначає редактор левопатріотичного видання "Аврора", що підтримує Стрєлкова, Георгій Федоров. Поширити

Стрєлков-Гіркін неодноразово критикував російську владу за ведення війни проти України, оскільки міттєве просування, як планувалось, перетворилось на мляве, позиційне протистояння.

Він став одним із найгучніших критиків російського Міністерства оборони.

Він назвав Путіна "нікчемою", звинуватив його в "боягузливій бездарності" та заявив, що той неправильно оцінив хід війни на Україні.

Але, мабуть, останньою краплею стало повідомлення в Telegram в липні. Він заявив, що Росія "не переживе ще шість років правління Путіна".

Через кілька днів в його московську квартиру прийшли співробітники ФСБ, де він пропрацював більше десяти років, і відвезли його.

Звинувачення, висунуте мені, абсурдні, а утримання під вартою образливе, - заявив Гіркін на суді. Поширити

Багато хто відзначає іронію в тому, що засуджений за міжнародним правом військовий злочинець потрапив у пастку не через свої злочини, а через російські закони про цензуру воєнного часу.

Стрєлков зіграв ключову роль у формуванні самопроголошеної проросійської "Донецької народної республіки" на сході України в 2014 році і деякий час займав пост міністра оборони цієї республіки. Суд Нідерландів визнав його винним у розгортанні ракетного комплексу "Бук", за допомогою якого, на думку слідчих, був збитий Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур.

Дружина Стрєлкова, 30-річна Мирослава Регінська, кримчанка, яка працювала його секретарем під час короткого перебування на посаді міністра оборони "Донецької народної республіки", тепер використовує його канал в Telegram для публікації повідомлень з в'язниці, де він продовжує, мабуть, безперешкодно критикувати військову стратегію і зовнішню політику Кремля.

Чи може Стрєлков створити конкуренцію Путіну на виборах

Прихильники Стрєлкова стверджують, що його арешт був проведений з метою обмежити його вплив і не дати йому можливості кинути виклик Путіну на президентських виборах в наступному році.

Я завжди вважав його перспективним кандидатом у президенти. Ігор - зразок російського солдата, офіцера. Він беззаперечний герой. Це людина, яка завжди дбала про своїх солдатів. Він ніколи не відпускав їх на бійню, на якісь безглузді напади. Я не збираюся оскаржувати високий рейтинг Володимира Володимировича в опитуваннях - це очевидно. Але якщо він дійсно такий високий, то чого ж тоді боятися? - заявляє про терориста його друг Олег Нельзін, який також веде його передвиборчу кампанію. Поширити

Федоров, редактор газети "Аврора", сказав, що не вірить в те, що Стрєлкова звільнять до голосування в наступному році.

Наша правоохоронна система - це машина, яка не рухається назад", - сказав він. За його словами, Стрєлкова заарештували не за його висловлювання про Путіна - він часто і "жорстко" критикує президента. Швидше, це була "сума його впливу".

У серпні Стрєлков заявив з в'язниці, що буде боротися з Путіним на виборах у березні наступного року.

Я вважаю себе більш компетентним у військових питаннях, ніж чинний президент, і вже точно більш компетентним, ніж Міністр оборони. Нинішній президент занадто добрий. Водив за ніс не тільки своїх шанованих західних і київських партнерів, а й керівників наших силових структур, розвідки і військово-промислового комплексу, - цитує Стрєлкова його адвокат. Поширити

Олексій Венедиктов, головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви", вважає, що результат виборів може бути вирішений наперед, але голосування все одно має величезне значення для Кремля. Ілюзія плебісциту залишається для Путіна політично важливою, сказав він.

Особливу заклопотаність, за його словами, викликає те, як переконати ультрапатріотів - прихильників Стрєлкова і покійного глави найманців групи "Вагнер" Євгена Пригожина - проголосувати за Путіна.