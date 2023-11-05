Кремль лишается абсолютно всех критиков режима Путина - WP

Аресты в России таких сторонников преступной войны против Украины как бывший агент спецслужб Игорь Гиркин свидетельствуют о том, что Кремль перешел к жестким репрессиям против критиков действий режима диктатора Владимира Путина.

Кремль начал жестко наказывать за любую критику в сторону власти и Путина

По информации издания, арест Гиркина стал сигналом Кремля ультранационалистическим кругам, обвиняющим военно-политическое руководство РФ в недостаточно жестком подходе к войне против Украины.

Авторы материала подчеркнули, что неприятности у Гиркина начались после публикации поста в соцсетях, в котором он обвиняет кремлевского диктатора в слабости.

В настоящее время Гиркина держат в СИЗО "Лефортово" в ожидании суда по обвинению в подстрекательстве к экстремизму и стал последним в списке патриотов и бывших сторонников войны, ликвидированных не терпящим инакомыслия режимом.

Россия – страна, которая находится в состоянии войны. И это сигнал, что наши власти не терпят, они пытаются защитить себя и избавиться от угроз в свой адрес, - отмечает редактор левопатриотического издания "Аврора", поддерживающего Стрелкова, Георгий Федоров. Поделиться

Стрелков-Гиркин неоднократно критиковал российские власти за ведение войны против Украины, поскольку мгновенное продвижение, как планировалось, превратилось в вялое, позиционное противостояние.

Он стал одним из самых громких критиков российского Министерства обороны.

Он назвал Путина "ничтожной", обвинил его в "трусливой бездарности" и заявил, что тот неправильно оценил ход войны на Украине.

Но, по-видимому, последней каплей стало сообщение в Telegram в июле. Он заявил, что Россия "не переживет еще шесть лет правления Путина".

Через несколько дней в его московскую квартиру пришли сотрудники ФСБ, где он проработал больше десяти лет, и увезли его.

Обвинения, выдвинутые мне, абсурдны, а содержание под стражей оскорбительно, - заявил Гиркин на суде. Поделиться

Многие отмечают иронию в том, что осужденный по международному праву военный преступник попал в ловушку не из-за своих преступлений, а из-за российских законов о цензуре военного времени.

Стрелков сыграл ключевую роль в формировании самопровозглашенной пророссийской "Донецкой народной республики" на востоке Украины в 2014 году и некоторое время занимал пост министра обороны этой республики. Суд Нидерландов признал его виновным в развертывании ракетного комплекса "Бук", с помощью которого, по мнению следователей, был сбит Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур.

Жена Стрелкова, 30-летняя Мирослава Регинская, крымчанка, работавшая его секретарем во время короткого пребывания в должности министра обороны "Донецкой народной республики", теперь использует его канал в Telegram для публикации сообщений из тюрьмы, где он продолжает, по-видимому, беспрепятственно критиковать военную стратегию и внешнюю политику Кремля.

Может ли Стрелков создать конкуренцию Путину на выборах

Сторонники Стрелкова утверждают, что его арест был произведен в целях ограничить его влияние и не дать ему возможности бросить вызов Путину на президентских выборах в следующем году.

Я всегда считал его перспективным кандидатом в президенты. Игорь – образец русского солдата, офицера. Он бесспорный герой. Это человек, который всегда заботился о своих солдатах. Он никогда не отпускал их на бойню, на какие-нибудь нелепые нападения. Я не собираюсь оспаривать высокий рейтинг Владимира Владимировича в опросах – это очевидно. Но если он действительно так высок, то чего тогда бояться? - заявляет о террористе его друг Олег Нельзин, также ведущий его предвыборную кампанию. Поделиться

Федоров, редактор газеты "Аврора", сказал, что не верит в то, что Стрелкова уволят до голосования в следующем году.

Наша правоохранительная система - это не движущаяся назад машина", - сказал он. По его словам, Стрелкова арестовали не за его высказывания о Путине - он часто и "жестко" критикует президента. Скорее, это была "сумма его влияния".

В августе Стрелков заявил из тюрьмы, что будет бороться с Путиным на выборах в марте следующего года.

Я считаю себя более компетентным в военных вопросах, чем действующий президент, и уж точно более компетентным, чем Министр обороны. Нынешний президент слишком добр. Водил за нос не только своих уважаемых западных и киевских партнеров, но и руководителей наших силовых структур, разведки и военно-промышленного комплекса, – цитирует Стрелкова его адвокат. Поделиться

Алексей Венедиктов, главный редактор российской радиостанции "Эхо Москвы", считает, что результат выборов может быть предрешен, но голосование все равно имеет огромное значение для Кремля. Иллюзия плебисцита остается для Путина политически важной, сказал он.

Особую озабоченность, по его словам, вызывает то, как убедить ультрапатриотов - поклонников Стрелкова и покойного главы наемников группы "Вагнер" Евгения Пригожина - проголосовать за Путина.