Путин приехал в Казахстан на встречу с Токаевым. О чем будут переговоры

Президент России Владимир Путин приехал в Казахстан для укрепления связей со своим основным экономическим партнером. Это третий зарубежный визит Путина после его объявления в розыск.

Визит Путина в Казахстан

Переговоры Путина в столице Казахстана Астане состоялись после поездки в Кыргызстан в октябре на саммит бывших советских государств и визита в Китай.

Перед началом переговоров с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, Путин приветствовал «многогранные» связи между странами и сказал, что они определят новые сферы «стратегического» сотрудничества.

The Independent пишет, что отношения с Казахстаном и другими бывшими советскими республиками в Центральной Азии становятся все более важными для России.

Это объясняется поиском Россией новых путей импорта, чтобы обойти жесткие санкции Запада из-за вторжения в Украину.

Отношения Казахстана с Европой

За несколько дней до визита Путина Казахстан посетил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он поздравил Токаева за то, что он выдержал геополитическое «давление», намекнув на усилия Москвы удержать соседа на своей орбите.

The Independent отмечает, что США и их союзники внимательно следят за Казахстаном и другими центральноазиатскими странами, чтобы убедиться, что страны не помогают РФ обходить санкции и импортировать высокотехнологичную продукцию.

Официальные лица в Казахстане и других странах региона неоднократно обещали соблюдать санкции.