Путін приїхав до Казахстану на зустріч з Токаєвим. Про що будуть переговори

Президент Росії Володимир Путін приїхав у Казахстан для зміцнення зв'язків зі своїм головним економічним партнером. Це третій закордонний візит Путіна після його оголошення у розшук.

Візит Путіна в Казахстан

Переговори Путіна в столиці Казахстану Астані відбулися після його поїздки до Киргизстану у жовтні на саміт колишніх радянських держав і візиту до Китаю.

Перед початком переговорів із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, Путін привітав «багатогранні» зв’язки між країнами та сказав, що вони визначать нові сфери «стратегічної» співпраці.

The Independent пише, що відносини з Казахстаном та іншими колишніми радянськими республіками в Центральній Азії стають все більш важливими для Росії.

Це пояснюється пошуком Росією нових шляхів імпорту, щоб обійти жорсткі санкції Заходу через вторгнення в Україну.

Відносини Казахстану з Європою

За кілька днів до візиту Путіна Казахстан відвідав президент Франції Еммануель Макрон.

Він привітав Токаєва за те, що той витримав геополітичний «тиск», натякнувши на зусилля Москви утримати сусіда на своїй орбіті.

The Independent зазначає, що США та їхні союзники уважно стежать за Казахстаном та іншими центральноазіатськими країнами, щоб переконатися, що країни не допомагають РФ обходити санкції та імпортувати високотехнологічну продукцію.

Офіційні особи в Казахстані та інших країнах регіону неодноразово обіцяли дотримуватися санкцій.