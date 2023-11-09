Скільки двійників має Путін — відповідь ГУР

У ГУР вважають, що наявність двійників у російського лідера Володимира Путіна свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого диктатора.
Двійники Путіна — ГУР назвав кількість
Російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
На питання про те, скільки двійників може мати диктатор Путін, Юсов відповів:
Розвідник вважає, що наявність двійників у російського лідера свідчить, що кремлівський режим не стійкий, а також про страх самого Путіна.
Хвороба Путіна: що відомо
Чутки про те, що російський диктатор нібито має серйозну хворобу, ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що Путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники. Зокрема, українська розвідка повідомляла, що на окуповані території України міг приїжджати саме двійник Путіна.
Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявляв, що російський диктатор смертельно хворий. За його словами, президент РФ має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.
Наприкінці жовтня у деяких анонімним російських Telegram-каналах повідомили про нібито смерть Путіна. Але представник ГУР Андрій Юсов спростував цю інформацію.
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