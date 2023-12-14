Путин проводит первую "прямую линию" за два года. Его спрашивают о конце войны и мобилизации в РФ — главные заявления

14 декабря российский диктатор Владимир Путин проводит первую за время полномасштабного вторжения РФ в Украину "прямую линию" с журналистами и народом.

Путин похвастался экономикой РФ

Первым Путина спросили, что он собирается делать во время еще одного президентского срока. Российский диктатор заявил, что будет заниматься "укреплением суверенитета".

Он заявил, что за предыдущие десятилетия Россия якобы “укрепила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике”.

На экране транслируют вопросы от россиян: “Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?”

Также, по словам Путина, он намерен усиливать армию оккупантов и систему безопасности.

Российский диктатор заявил, что российская экономика якобы имеет большой запас прочности, который был накоплен за прошлые десятилетия.

Далее диктатор достал из своей папки таблички и начал рассказывать о росте ВВП, росте промышленности и инвестициях.

У Путина спросили об окончании войны против Украины

У российского диктатора спросили, когда "будет мир".

Мир, по словам Путина, будет когда будут выполнены все цели так называемой "СВО".

Далее он перешел к традиционным заявлениям о «денацификации», «национальном герое — Бандере» и вспомнил приглашение в парламент Канады во время визита Зеленского 98-летнего Ярослава Гуньки, который оказался ветераном СС.

"Как можно выиграть войну, сидя в активной обороне?"

Еще одна из целей так называемой “СВО”, продолжил Путин, это “демилитаризация”.

Украина, рассказывает президент РФ, "уже почти не производит военную технику", а то, что предоставляют ей союзники, российские войска "успешно уничтожают".

Украинцам "все привозят на халяву", но "халява заканчивается", заявил он.

Будет ли в РФ новая мобилизация

Путин заявил, что России не нужна мобилизация.

В РФ произошла «частичная мобилизация», тогда призвали 300 тысяч человек.

Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. В настоящее время 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов, – заявил российский диктатор. Поделиться

Он добавил, что оккупанты по контракту набрали 486 тысяч добровольцев, и "поток наших мужчин, готовых защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается".

"Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?"

Путин цинично обвинил в войне США и Европу

Как обычно, в войне Путин стал обвинять США и Европу, заявив, что РФ не портила отношения с ними, а наоборот.

Он вспомнил о "перевороте" в Украине, заявил, что украинцы и россияне это якобы “один народ”, а войну назвал "трагедией".

Далее он стал называть юг и восток Украины "исторически российскими территориями", вспомнил, что Одесса - это якобы "российский город и об этом все хорошо знают".

По словам Путина, США и Европа заставили РФ начать войну против Украины, далее он обвинил США в "имперском поведении".