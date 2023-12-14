Путін проводить першу "пряму лінію" за два роки. Його питають про кінець війни та мобілізацію в РФ — головні заяви

14 грудня російський диктатор Володимир Путін проводить першу за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "пряму лінію" з журналістами та народом.

Путін похвалився економікою РФ

Першим Путіна запитали, що він збирається робити під час ще одного президентського терміну. Російський диктатор заявив, що займатиметься «зміцненням суверенітету».

Він заявив, що за попередні десятиліття Росія нібито “зміцнила запас міцності та стійкості у фінансах та економіці”.

На екрані транслюють запитання від росіян: “Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?”

Також, за словами Путіна, він збирається посилювати армію окупантів та систему безпеки.

Російський диктатор заявив, що російська економіка нібито має “великий запас міцності, який був накопичений за минулі десятиліття”.

Далі диктатор дістав зі своєї папки таблички і почав розповідати про ріс ВВП, ріст промисловості та інвестицій.

У Путіна запитали про закінчення війни проти України

У російського диктатора запитали, коли “буде мир”.

Мир, за словами Путіна, буде коли буде виконано всі цілі так званої “СВО”.

Далі він перейшов до традиційних заяв про “денацифікацію”, “національного героя — Бандеру” і згадав запрошення до парламенту Канади під час візиту Зеленського 98-річного Ярослава Гуньки, який виявився ветераном СС.

“Як можна перемогти війну, сидячи в активній обороні?“

Ще одна із цілей так званої “СВО”, продовжив Путін, це “демілітаризація”.

Україна, розповідає президент РФ, “вже майже не виробляє військової техніки”, а те, що надають їй союзники, російські війська “успішно знищують”.

Українцям "все привозять на халяву", але "халява закінчується", заявив він.

Чи буде в РФ нова мобілізація

Путін заявив, що Росії не потрібна мобілізація.

У РФ відбулася «часткова мобілізація», тоді призвали 300 тисяч людей.

Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців, - заявив російський диктатор. Поширити

Він додав, що окупанти за контрактом набрали 486 тисяч добровольців, і "потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується".

“Коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної?“

Путін цинічно звинуватив у війні США та Європу

Як зазвичай, у війні Путін почав звинувачувати США та Європу, заявивши, що РФ не псувала стосунки з ними, а навпаки.

Він згадав про “переворот“ в Україні, заявив, що українці і росіяни це нібито один народ, а війну назвав “трагедією“.

Далі він почав називати південь і схід України “історично російськими територіями”, згадав, що Одеса - це нібито “російське місто і про це всі добре знають”.

За словами Путіна, США і Європа примусили РФ розпочати війну проти України, далі він звинувати США в “імперській поведінці”.