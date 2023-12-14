Когда реальная РФ не будет отличаться от телевизионной. На конференции Путина игнорируют вопросы зрителей – фото

Пока российский диктатор продолжает врать о значительных успехах РФ на пресс-конференции под названием "Итоги года", зрителей интересуют совсем другие вопросы.

Что интересует россиян на конференции Путина

14 декабря Владимир Путин проводит первую за время полномасштабного вторжения РФ в Украину "прямую линию" с журналистами и народом.

В то время, когда диктатор лжет об “укреплении запаса прочности и устойчивости в финансах и экономике в России”, как можно увидеть на экране с вопросами, людей интересует совсем другое. А именно:

почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?

Как можно переехать в Россию, о которой рассказывают на первом канале?

почему, как переехал в Крым через мост, мобильная связь включает в себя роуминг, если Крым — Россия?

мы дали газ Китаю, дали газ Европе. А когда в Хоакасии будет газ?

На экране транслируют вопросы россиян: “Мы дали газ Китаю, дали газ Европе. А когда в Хоакасии будет газ?

Кроме того, на экране заметили и вопрос о нападении Зеленского на Запад.

Если Зеленский внезапно одумается и нападет на Запад, Вы поддержите его? – говорится в вопросе Путина. Поделиться

Что сказал Путин на конференции "Итоги года"

Первым Путина спросили, что он собирается делать во время еще одного президентского срока. Российский диктатор заявил, что будет заниматься "укреплением суверенитета".

Он заявил, что за предыдущие десятилетия Россия якобы укрепила запас прочности и устойчивости в финансах и экономике.

Дальше русского диктатора спросили, когда "будет мир". Мир, по словам Путина, будет когда будут выполнены все цели так называемой "СВО".

Далее он перешел к традиционным заявлениям о «денацификации», «национальном герое — Бандере» и вспомнил приглашение в парламент Канады во время визита Зеленского 98-летнего Ярослава Гуньки, который оказался ветераном СС.

Также Путин заявил, что России не требуется мобилизация.

В РФ произошла «частичная мобилизация», тогда призвали 300 тысяч человек.

Прекрасно воюют ребята, 14 героев России, не говоря о других орденах. В настоящее время 244 тысяч находятся в зоне боевых действий. Среди них оказалось много хороших специалистов, – заявил российский диктатор. Поделиться

Он добавил, что оккупанты по контракту набрали 486 тысяч добровольцев, и "поток наших мужчин, готовых защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается".

Как обычно, в войне Путин стал обвинять США и Европу, заявив, что РФ не портила отношения с ними, а наоборот.

Он вспомнил о "перевороте" в Украине, заявил, что украинцы и россияне это якобы один народ, а войну назвал "трагедией".

Далее он стал называть юг и восток Украины "исторически российскими территориями", вспомнил, что Одесса - это якобы "русский город и об этом все хорошо знают".

По словам Путина, США и Европа заставили РФ начать войну против Украины, далее он обвиняет США в "имперском поведении".