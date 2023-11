В Кремле боятся протестов жен военных — Business Insider

Что известно о страхах Кремля из-за угрозы протестов дружин военных

По информации журналистов издания, в Кремле понимают, что недовольство дружин военных преступной армии РФ может перерасти в протесты и стать серьезной политической проблемой накануне президентских выборов в России в марте следующего года.

С целью недопущения распространения недовольства среди женщин военных местные власти уже получили указание по скорейшей выдаче денежных обеспечений.

Авторы материала отмечают, что по мнению кремлевских чиновников, российские дружины больше волнуют деньги, чем возвращение мужа домой.

Это сообщение появилось после того, как 7 ноября супруги военнослужащих провели редкую публичную акцию протеста в Москве.

Женщины собрались на Театральной площади города с плакатами, требующими перевести их мужчин в другую часть войск, сообщили в Министерстве обороны Великобритании, но милиция разогнала акцию "в считанные минуты".

Очевидно, что неопределенно длительное пребывание личного состава в боевых условиях без ротации все чаще рассматривается как неприемлемое как самими военнослужащими, так и их родственниками, отмечают в Минобороны Британии.

По информации издания The Times of London со ссылкой на российское издание The Insider, чиновники также получили указание не допустить ухудшения ситуации с протестами.

Убедите, обещайте, платите. Что угодно, чтобы это не вышло на улицу, в любом количестве, хоть 50 человек, говорится в указании Кремля.

Власти также отклонили заявки дружин военных на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге.

Есть ли у Кремля сомнения в результатах предстоящих выборов

Это объясняется обеспокоенностью Кремля настроениями среди россиян накануне президентских выборов.

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), в Кремле необоснованно взволнованы, учитывая "очевидное повсеместное одобрение" кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

По данным Левада-Центра, по состоянию на октябрь 2023 года Путина одобряли 82% россиян. Некоторые аналитики отмечают, что точность этих опросов неясна, поскольку многие опасаются выражать свое несогласие с Путиным. Однако ему не угрожает серьезная опасность при голосовании, поскольку оппозиция уже давно подавлена, а СМИ находятся под контролем государства.

Однако в предыдущих российских конфликтах в Афганистане и Чечне супруги и матери мобилизованных солдат влияли на формирование общественного мнения, и, по мнению аналитиков, Путин опасается, что они могут стать ядром антивоенного движения.

В стране, где нет независимых СМИ и других эффективных систем государственного контроля, где государство проводит репрессивную политику по всем видам гражданской активности, матери и жены являются единственными легитимными критиками военных, - говорится в отчете openDemocracy.

Авторы материала отмечают, что развязанная Кремлем преступная война против Украины, санкции, масштабная и скрытая мобилизация, международные санкции, а также проблемы в экономике давят на рейтинг Путина.

На этой неделе глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступила с заявлениями о том, что уехавшие из страны россияне пытаются дискредитировать предстоящие выборы.

Как отметили в ISW, ее заявления свидетельствуют о том, что "российское правительство продолжит усиливать цензуру под предлогом борьбы с попытками внутреннего вмешательства в выборы накануне президентских выборов".