У Кремлі бояться протестів дружин військових — Business Insider

У Кремлі побоюються масштабних протестів з боку дружин військових окупаційної російської армії, які тривалий час без ротації перебувають у зоні бойових дій в Україні.

Що відомо про страхи Кремля через загрозу протестів дружин військових

За інформацією журналістів видання, у Кремлі розуміють, що невдоволення дружин військових злочинної армії РФ може перерости у протести і стати серйозною політичною проблемою напередодні президентських виборів в Росії у березні наступного року.

Із метою недопущення поширення невдоволення серед жінок військових місцева влада вже отримала вказівку щодо якомога швидшої видачі грошових забезпечень.

Автори матеріалу зазначають, що на думку кремлівських чиновників, російських дружин більше хвилюють гроші, ніж повернення чоловіка додому.

Це повідомлення з'явилося після того, як 7 листопада дружини військовослужбовців провели рідкісну публічну акцію протесту в Москві.

Жінки зібралися на Театральній площі міста з плакатами, які вимагають перевести їх чоловіків в іншу частину військ, повідомили в Міністерстві оборони Великобританії, але міліція розігнала акцію "в лічені хвилини".

Очевидно, що невизначено тривале перебування особового складу в бойових умовах без ротації все частіше розглядається як неприйнятне як самими військовослужбовцями, так і їх родичами, - зазначають в Міноборони Британії. Поширити

За інформацією видання The Times of London з посиланням на російське видання The Insider, чиновники також отримали вказівку не допустити погіршення ситуації із протестами.

Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, хоч 50 осіб, - йдеться у вказівці Кремля. Поширити

Влада також відхилила заявки дружин військових на проведення акцій протесту у Москві та Санкт-Петербурзі.

Чи має Кремль сумніви у результатах майбутніх виборів

Це пояснюється стурбованністю Кремля настроями серед росіян напередодні президентських виборів.

Як зазначають аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), у Кремлі необгрунтовано схвильовані, якщо враховувати "очевидне повсюдне схвалення" кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

За даними Левада-Центру, станом на жовтень 2023 року Путіна схвалювали 82% росіян. Деякі аналітики відзначають, що точність цих опитувань неясна, оскільки багато хто побоюється висловлювати свою незгоду з Путіним. Однак йому не загрожує серйозна небезпека при голосуванні, оскільки опозиція вже давно придушена, а ЗМІ знаходяться під контролем держави.

Однак у попередніх російських конфліктах в Афганістані та Чечні дружини та матері мобілізованих солдатів впливали на формування громадської думки, і, на думку аналітиків, Путін побоюється, що вони можуть стати ядром антивоєнного руху.

У країні, де немає незалежних ЗМІ та інших ефективних систем державного контролю, де держава проводить репресивну політику щодо всіх видів громадянської активності, матері і дружини є єдиними легітимними критиками військових, - йдеться у звіті openDemocracy. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України, санкції, масштабна та прихована мобілізація, міжнародні санкції, а також проблеми у економіці тиснуть на рейтинг Путіна.

На цьому тижні голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова виступила із заявами про те, що росіяни, які поїхали з країни, намагаються дискредитувати майбутні вибори.

Як зазначили в ISW, її заяви свідчать про те, що "російський уряд продовжить посилювати цензуру під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів".