Згідно з даними британських розвідників, вкрай тривале залучення солдатів РФ до бойових дій без ротації дедалі частіше сприймається як неприйнятне не лише самими загарбниками, а й членам їхніх родин.
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Як зазначають представники Міноборони Великої Британії, ще 7 листопада дружини російських окупантів наважилися організувати та провести публічну вуличну акцію протесту в Москві.
Що важливо розуміти, вона є першою з початку повномасштабної російсько-української війни.
Британські розвідники звертають увагу на те, що протестувальники зібралися в центрі на Театральній площі та розгорнули плакати з вимогою забрати їх близьких, що беруть участь в агресії РФ проти України, подалі від лінії фронту.
Попри те, що поліцейські вкрай швидко розігнала мітинг, обурення громадян РФ від цього не зменшилося.
Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останніх 20 місяців війни в російських соцмережах дружини солдатів РФ не припиняють скаржитися на відсутність ротації та ганебні умови перебування на полі бою
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Згідно з даними офіційного Лондона, російські загарбники на полі бою в Україні дедалі частіше зловживають наркотичними речовинами та алкоголем.
Що важливо розуміти, все це відбувається на тлі відсутності ротації бойових підрозділів.
Варто зазначити, що ці дані також підтверджують інсайдери іноземних ЗМІ.
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