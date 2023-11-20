Чому почали лютувати рідні російських окупантів — дані розвідки Британії

Згідно з даними британських розвідників, вкрай тривале залучення солдатів РФ до бойових дій без ротації дедалі частіше сприймається як неприйнятне не лише самими загарбниками, а й членам їхніх родин.

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Як зазначають представники Міноборони Великої Британії, ще 7 листопада дружини російських окупантів наважилися організувати та провести публічну вуличну акцію протесту в Москві.

Що важливо розуміти, вона є першою з початку повномасштабної російсько-української війни.

Британські розвідники звертають увагу на те, що протестувальники зібралися в центрі на Театральній площі та розгорнули плакати з вимогою забрати їх близьких, що беруть участь в агресії РФ проти України, подалі від лінії фронту.

Попри те, що поліцейські вкрай швидко розігнала мітинг, обурення громадян РФ від цього не зменшилося.

Не можна також ігнорувати той факт, що протягом останніх 20 місяців війни в російських соцмережах дружини солдатів РФ не припиняють скаржитися на відсутність ротації та ганебні умови перебування на полі бою

Однак російське законодавство поки що не дозволяє родичам військовослужбовців об'єднатися у впливову лобістську силу, як це зробили солдатські матері під час інтервенції СРСР в Афганістан у 1980-х роках, - йдеться в звіті Міноборони Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mMReqku2o3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2023

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Згідно з даними офіційного Лондона, російські загарбники на полі бою в Україні дедалі частіше зловживають наркотичними речовинами та алкоголем.

Що важливо розуміти, все це відбувається на тлі відсутності ротації бойових підрозділів.

Російські командири карають тих, хто зловживає алкоголем і наркотиками, відряджанням до штурмових загонів "Шторм-Z", які вже стали штрафними підрозділами, - йдеться в повідомленні. Поширити

Варто зазначити, що ці дані також підтверджують інсайдери іноземних ЗМІ.