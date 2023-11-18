Навіщо армія РФ намагається імітувати масштабний наступ — пояснення експерта

Злочинна армія РФ численними атаками на позиції українських військових на східному фронті намагається імітувати широкий наступ аби створити видимість успіхів.
Що відомо про спроби окупантів імітувати масштабний наступ в Україні
Як зазначає військово-політичний аналітик Олександр Коваленко, десь в районі другої половини листопада командування злочинної армії РФ почало проводити інтенсивні атаки на різних ділянках фронту, імітуючи видимість широкого наступу, однак це не так.
Він зазначив, що поблизу Авдіївки російські окупанти намагаються розсередитись та розповзтись по лівій стороні від залізниці, не маючи змоги повноціно закріпитись на правій стороні.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Бахмута
За його словами, в районі Куп’янська на Херсонщині злочинна армія РФ намагається взяти під контроль панівні висоти, однак всі ворожі штурми виявляються провальними.
Коваленко підкреслив що окупанти відновили тактику штурмів хвилями в районі Бахмута.
Він підкреслив, що поля в районі Бахмута буквально всіяні трупами російських солдатів.
Однак, на його думку, системність дій свідчить про отримання командуванням на місцях наказу про наступ на низці ділянок фронту.
Він упевнений, що окупанти до кінця не володіють повною інформацією про можливості українських військ. При цьому він прогнозує, що як мінімум до Нового року інтенсивність атак військ РФ не знизиться.
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