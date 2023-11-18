Навіщо армія РФ намагається імітувати масштабний наступ — пояснення експерта

Що відомо про спроби окупантів імітувати масштабний наступ в Україні

Як зазначає військово-політичний аналітик Олександр Коваленко, десь в районі другої половини листопада командування злочинної армії РФ почало проводити інтенсивні атаки на різних ділянках фронту, імітуючи видимість широкого наступу, однак це не так.

Найбільш небезпечною зоною їхнього наступу була, є і залишається Авдіївка. На інших ділянках не легше, але там дещо інша функціональна ситуація у ворога, - пояснює аналітик. Поширити

Він зазначив, що поблизу Авдіївки російські окупанти намагаються розсередитись та розповзтись по лівій стороні від залізниці, не маючи змоги повноціно закріпитись на правій стороні.

9-а ОМСБр 1 АК кидається у напрямку Уманського з Водяного, а з Пісок намагаються тиснути на Первомайське. Триває концентрація сил для чергової хвилі наступу, з метою прориву по праву сторону "залізяки", з подальшим захопленням сіл Степове і Північне, - зазначає аналітик. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська та Бахмута

За його словами, в районі Куп’янська на Херсонщині злочинна армія РФ намагається взяти під контроль панівні висоти, однак всі ворожі штурми виявляються провальними.

Коваленко підкреслив що окупанти відновили тактику штурмів хвилями в районі Бахмута.

Він підкреслив, що поля в районі Бахмута буквально всіяні трупами російських солдатів.

Однак, на його думку, системність дій свідчить про отримання командуванням на місцях наказу про наступ на низці ділянок фронту.

Вся лінія бойових зіткнень пожвавилася в останні тижні і інтенсивність дій каталізується командуванням російських військ у спробі промацати слабке місце в обороні Сил оборони України і піднести успіх на цій локації як якусь перемогу, епічне досягнення, - наголошує Коваленко. Поширити

Він упевнений, що окупанти до кінця не володіють повною інформацією про можливості українських військ. При цьому він прогнозує, що як мінімум до Нового року інтенсивність атак військ РФ не знизиться.