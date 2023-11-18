Зачем армия РФ пытается имитировать масштабное наступление — объяснение эксперта

Преступная армия РФ многочисленными атаками на позиции украинских военных на восточном фронте пытается имитировать широкое наступление, чтобы создать видимость успехов.

Что известно о попытках окупантов имитировать масштабное наступление в Украине

Как отмечает военно-политический аналитик Александр Коваленко, где-то в районе второй половины ноября командование преступной армии РФ начало проводить интенсивные атаки на разных участках фронта, имитируя видимость широкого наступления, однако это не так.

Наиболее опасной зоной их наступления была, есть и остается Авдеевка. На других участках не легче, но там несколько иная функциональная ситуация у врага, – объясняет аналитик. Поделиться

Он отметил, что вблизи Авдеевки российские оккупанты пытаются рассредоточиться и расползтись по левой стороне от железной дороги, не имея возможности полноценно закрепиться на правой стороне.

9-я ОМСБр 1 АК бросается в направлении Уманского из Водяного, а из Песок пытаются давить на Первомайское. Идет концентрация сил для очередной волны наступления, с целью прорыва по правую сторону "железки", с последующим захватом деревень Степное и Северное, - отмечает аналитик. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Купянска и Бахмута

По его словам, в районе Купянска в Херсонской области преступная армия РФ пытается взять под контроль господствующие высоты, однако все вражеские штурмы оказываются провальными.

Коваленко подчеркнул, что оккупанты возобновили тактику штурмов волнами в районе Бахмута.

Он подчеркнул, что поля в районе Бахмута буквально усеяны трупами русских солдат.

Однако, по его мнению, системность действий свидетельствует о получении командования на местах приказа о наступлении на ряде участков фронта.

Вся линия боевых столкновений оживилась в последние недели и интенсивность действий катализируется командованием российских войск в попытке прощупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преуспеть на этой локации как некую победу, эпическое достижение, - отмечает Коваленко. Поделиться

Он уверен, что оккупанты до конца не владеют полной информацией о возможностях украинских войск. При этом он прогнозирует, что как минимум к Новому году интенсивность атак войск РФ не снизится.