Почему начали протестовать родные российских окупантов — данные разведки Британии

Согласно данным британских разведчиков, крайне длительное вовлечение солдат РФ в боевые действия без ротации все чаще воспринимается как неприемлемое не только самими захватчиками, но и членам их семей.

Война в Украине. Число недовольных россиян постоянно растет

Как отмечают представители Минобороны Великобритании, еще 7 ноября жены российских оккупантов решились организовать и провести публичную уличную акцию протеста в Москве.

Что важно понимать, она стала первой с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Британские разведчики обращают внимание на то, что протестующие собрались в центре на Театральной площади и развернули плакаты с требованием забрать их близких, участвующих в агрессии РФ против Украины, подальше от линии фронта.

Несмотря на то, что полицейские очень быстро разогнала митинг, возмущение граждан РФ от этого не уменьшилось.

Нельзя также игнорировать тот факт, что за последние 20 месяцев войны в российских соцсетях жены солдат РФ не прекращают жаловаться на отсутствие ротации и ужасные условия пребывания на поле боя.

Однако российское законодательство пока не разрешает родственникам военнослужащих объединиться во влиятельную лоббистскую силу, как это сделали солдатские матери во время интервенции СССР в Афганистан в 1980-х годах, - сказано в отчете Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 November 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0d2kiwdC97



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mMReqku2o3 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 20, 2023

Британские разведчики назвали главные недостатки армии РФ

Согласно данным официального Лондона, российские захватчики на поле боя в Украине все чаще злоупотребляют наркотическими веществами и алкоголем.

Что важно понимать, все это происходит на фоне отсутствия ротации боевых подразделений.

Российские командиры наказывают злоупотребляющих алкоголем и наркотиками командировкой в штурмовые отряды "Шторм-Z", которые уже стали штрафными подразделениями, - сказано в сообщении. Поделиться

Следует отметить, что эти данные также подтверждают инсайдеры иностранных СМИ.