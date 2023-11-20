Армия РФ изменила маркировку техники – фото

Оккупанты РФ продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у военных была замечена новая символика и отметки.
Новая маркировка техники оккупантов
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, армия РФ продолжает перекидывать технику по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского.
Преимущественно перекидывают грузовики с БК и личным составом. Он отметил, что оккупанты установили новые отметки на колоннах.
Отмечается, что оккупанты также начали использовать шевроны с изображением акулы во вновь сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье.
Какая ситуация в районе Мариуполя
В последние дни российская армия активнее начала перекидывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года.
Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направление Бердянска.
Кроме того, РФ опрокидывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.
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