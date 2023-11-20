Армия РФ изменила маркировку техники – фото

Оккупанты РФ продолжают активно переправлять резервы на фронт. В частности, на Мариупольском направлении на технике у военных была замечена новая символика и отметки.

Новая маркировка техники оккупантов

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, армия РФ продолжает перекидывать технику по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского.

Преимущественно перекидывают грузовики с БК и личным составом. Он отметил, что оккупанты установили новые отметки на колоннах.

В воскресенье при передвижении со стороны Невского в направлении Центра колонны 15 авто: Уралы и КамАЗы тентованные, бронированный кунг на базе Урала, ЗУ-23 и бензовозы с маркировкой (на сундуке). Принадлежность устанавливаем, – отчитывается советник мэра Мариуполя. Поделиться

Отмечается, что оккупанты также начали использовать шевроны с изображением акулы во вновь сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье.

В целом, накладывая карту перемещений на карту боевых действий становится понятно, что последние опрокидывания отвечали оперативно-тактическим задачам, в частности в районе Вербового по Бердянскому направлению и Токмаку, - подытожил Андрющенко. Поделиться

Какая ситуация в районе Мариуполя

В последние дни российская армия активнее начала перекидывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года.

Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направление Бердянска.

Кроме того, РФ опрокидывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.