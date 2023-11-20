Армія РФ змінила маркування техніки — фото

Окупанти РФ продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці у військових було помічено нову символіку і позначки.
Нове маркування техніки окупантів
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, армія РФ продовжує перекидати техніку по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського.
Переважно перекидають вантажівки з БК та особовим складом. Він зауважив, що окупанти встановили нові позначки на колонах.
Зазначається, що окупанти також почали використовувати шеврони з зображенням акули в новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі.
Яка ситуація у районі Маріуполя
В останні дні російська армія активніше почала перекидати резерви через тимчасово окупований Маріуполь, який був захоплений у лютому 2022 року.
Тільки за ніч 18 листопада ворог перемістив понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою через Маріуполь в напрямок Бердянська.
Крім того, РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом Маріуполя активно літає авіація.
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