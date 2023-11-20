Армія РФ змінила маркування техніки — фото

Окупанти РФ продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці у військових було помічено нову символіку і позначки.

Нове маркування техніки окупантів

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, армія РФ продовжує перекидати техніку по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського.

Переважно перекидають вантажівки з БК та особовим складом. Він зауважив, що окупанти встановили нові позначки на колонах.

В неділю при пересуванні з боку Невського в напряму Центру колони 15 авто: тентовані Урали і КамАЗи, броньований кунг на базі Урала, ЗУ-23 та бензовози з маркуванням (на скріні). Належність встановлюємо, - звітує радник мера Маріуполя. Поширити

Зазначається, що окупанти також почали використовувати шеврони з зображенням акули в новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі.

В цілому, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій стає зрозуміло, що останні перекидання відповідали оперативно-тактичним завданням, зокрема в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку, - підсумував Андрющенко. Поширити

Яка ситуація у районі Маріуполя

В останні дні російська армія активніше почала перекидати резерви через тимчасово окупований Маріуполь, який був захоплений у лютому 2022 року.

Тільки за ніч 18 листопада ворог перемістив понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою через Маріуполь в напрямок Бердянська.

Крім того, РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом Маріуполя активно літає авіація.