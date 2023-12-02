Как Кремль подавляет протесты дружин военных — исследование разведки Британии

РФ пытается подавить публичное несогласие жен российских солдат, в частности путем подкупа или их дискредитации в интернете.
Что известно о методах Кремля
Исследования независимых российских СМИ и комментарии самих протестующих жен свидетельствуют о том, что в последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на воздержание от протестов.
Как пишет разведка, 27 ноября текущего года одна из известных онлайн-групп дружин российских мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации". Позже на группу прицепили "феечный" предупредительный ярлык. Вероятно, это произошло с подачи прокремлевских авторов.
Что известно о страхах Кремля из-за угрозы протестов дружин военных
По информации журналистов издания, в Кремле понимают, что недовольство дружин военных преступной армии РФ может перерасти в протесты и стать серьезной политической проблемой накануне президентских выборов в России в марте следующего года.
С целью недопущения распространения недовольства среди женщин военных местные власти уже получили указание по скорейшей выдаче денежных обеспечений.
Авторы материала отмечают, что по мнению кремлевских чиновников, российские дружины больше волнуют деньги, чем возвращение мужа домой.
По информации издания The Times of London со ссылкой на российское издание The Insider, чиновники также получили указание не допустить ухудшения ситуации с протестами.
Власти также отклонили заявки дружин военных на проведение акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге.
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