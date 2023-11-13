Протесты и внутренние конфликты. РФ запустила самое дорогое ИПСО для провокаций в Украине

В начале ноября Россия начала самую дорогую для себя информационную атаку на Украину под названием Майдан-3. Она направлена на дестабилизацию Украины и разжигание внутренних конфликтов.
Что известно об информатаке «Майдан-3»
По данным источников online.ua в секторе безопасности и обороны Украины, информационная атака продлится с ноября по декабрь.
Ее куратором стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом – Владислав Сурков, один из авторов проекта “Новороссия”.
По плану россиян, операция будет носить комплексный многовекторный характер и будет проводиться в разных уголках мира.
Российские спецслужбы и пропагандисты преследуют цель дестабилизировать политическую жизнь, спровоцировать протестные настроения и конфликты в Украине.
Также враг хочет влиять на международную антипутинскую коалицию.
По данным источников online.ua, “Майдан-3” стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины с 2014 года — ее общий бюджет достиг полутора миллиардов долларов.
Какие темы будет поднимать российская ИПСО
В своих провокациях РФ использует и уже использует болезненные для украинцев темы: всеобщая усталость от войны, мнимая «бесперспективность сопротивления», коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и всевозможные «теории заговора».
Также в повестке дня «языковой вопрос».
Это подтверждает беглый взгляд на украинское информационное пространство последних недель.
В то же время в Киеве и регионах планируется организация ряда «мирных» акций, которые будут иметь абсолютно не мирные цели. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, дополнительно расшатывающие общество.
Также продолжатся информационные атаки, направленные на срыв мобилизации.
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