Протесты и внутренние конфликты. РФ запустила самое дорогое ИПСО для провокаций в Украине

В начале ноября Россия начала самую дорогую для себя информационную атаку на Украину под названием Майдан-3. Она направлена на дестабилизацию Украины и разжигание внутренних конфликтов.

Что известно об информатаке «Майдан-3»

По данным источников online.ua в секторе безопасности и обороны Украины, информационная атака продлится с ноября по декабрь.

Ее куратором стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом – Владислав Сурков, один из авторов проекта “Новороссия”.

По плану россиян, операция будет носить комплексный многовекторный характер и будет проводиться в разных уголках мира.

Российские спецслужбы и пропагандисты преследуют цель дестабилизировать политическую жизнь, спровоцировать протестные настроения и конфликты в Украине.

Также враг хочет влиять на международную антипутинскую коалицию.

Ради этого российская ИПСО будет провоцировать панику, уныние, искусственное стравливание политиков и военных. Поделиться

По данным источников online.ua, “Майдан-3” стал самой дорогой российской информационной спецоперацией против Украины с 2014 года — ее общий бюджет достиг полутора миллиардов долларов.

Какие темы будет поднимать российская ИПСО

В своих провокациях РФ использует и уже использует болезненные для украинцев темы: всеобщая усталость от войны, мнимая «бесперспективность сопротивления», коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, неэффективность политического руководства и всевозможные «теории заговора».

Также в повестке дня «языковой вопрос».

Это подтверждает беглый взгляд на украинское информационное пространство последних недель.

В то же время в Киеве и регионах планируется организация ряда «мирных» акций, которые будут иметь абсолютно не мирные цели. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, дополнительно расшатывающие общество.

На новый уровень российские спецслужбы затрагивают вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий. Ради этого Россия заблокировала процесс обменов военнопленными. Поделиться

Также продолжатся информационные атаки, направленные на срыв мобилизации.