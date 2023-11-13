Протести та внутрішні конфлікти. РФ запустила найдорожче ІПСО для провокацій в Україні

На початку листопада Росія розпочала найдорожчу для себе інформаційну атаку на Україну під назвою «Майдан-3». Вона спрямована на дестабілізацію України та розпалювання внутрішніх конфліктів.

Що відомо про інформатаку «Майдан-3»

За даними джерел online.ua в секторі безпеки та оборони України, інформаційна атака триватиме з листопада по грудень.

Її куратором став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом – Владислав Сурков, один з авторів проекту «Новоросія».

За планом росіян, операція матиме комплексний багатовекторний характер та проводитиметься в різних куточках світу.

Російські спецслужби та пропагандисти мають на меті дестабілізувати політичне життя, спровокувати протестні настрої і конфлікти в Україні.

Також ворог хоче плинути на міжнародну антипутінську коаліцію.

Заради цього російська ІПСО провокуватиме паніку, зневіру, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

За даними джерел online.ua, «Майдан-3» став найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України з 2014 року — її загальний бюджет сягнув півтора мільярда доларів.

Які теми буде піднімати російська ІПСО

У своїх провокаціях РФ використає і вже використовує болючі для українців теми: загальна втома від війни, уявна «безперспективність опору», корупція, неефективність міжнародних організацій, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, неефективність політичного керівництва та різноманітні «теорії змови».

Також на порядку денному «мовне питання».

Це підтверджує побіжний погляд на український інформаційний простір останніх тижнів.

Водночас у Києві та регіонах планується організація низки «мирних» акцій, які матимуть абсолютно не мирні цілі. Рідних та близьких українських військових провокують на агресивні дії, які додатково розхитують суспільство.

На новий рівень російські спецслужби піднімають питання обмінів військовополонених та ротації військових в зоні бойових дій. Задля цього Росія заблокувала процес обмінів військовополоненими. Поширити

Також продовжаться інформаційні атаки, спрямовані на зрив мобілізації.