Як Кремль придушує протести дружин військових — дослідження розвідки Британії

РФ намагається придушити публічну незгоду дружин російських солдатів, зокрема шляхом підкупу або ж їх дискредитації в інтернеті.

Що відомо про методи Кремля

Дослідження незалежних російських ЗМІ та коментарі самих протестуючих дружин свідчать про те, що в останні тижні влада, ймовірно, запропонувала збільшити грошові виплати сім'ям в обмін на утримання від протестів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/P2GQ5enYf4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jkjMqQ8WRx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 2, 2023

Як пише розвідка, 27 листопада поточного року одна з відомих онлайн-груп дружин російських мобілізованих опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Пізніше на групу причепили "фейковий" попереджувальний ярлик. Ймовірно, це відбулось з подачі прокремлівських авторів.

Влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов'язані з громадянами, мобілізованими у вересні 2022 року, які вже понад рік перебувають на лінії фронту, - додає розвідка. Поширити

Що відомо про страхи Кремля через загрозу протестів дружин військових

За інформацією журналістів видання, у Кремлі розуміють, що невдоволення дружин військових злочинної армії РФ може перерости у протести і стати серйозною політичною проблемою напередодні президентських виборів в Росії у березні наступного року.

Із метою недопущення поширення невдоволення серед жінок військових місцева влада вже отримала вказівку щодо якомога швидшої видачі грошових забезпечень.

Автори матеріалу зазначають, що на думку кремлівських чиновників, російських дружин більше хвилюють гроші, ніж повернення чоловіка додому.

За інформацією видання The Times of London з посиланням на російське видання The Insider, чиновники також отримали вказівку не допустити погіршення ситуації із протестами.

Переконуйте, обіцяйте, платіть. Що завгодно, аби це не вийшло на вулицю, в будь-якій кількості, хоч 50 осіб, - йдеться у вказівці Кремля. Поширити

Влада також відхилила заявки дружин військових на проведення акцій протесту у Москві та Санкт-Петербурзі.