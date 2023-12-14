Коли реальна РФ не відрізнятиметься від телевізійної. На конференції Путіна ігнорують питання глядачів — фото

Поки російський диктатор продовжує брехати про значні успіхи РФ під час прес-конференції під назвою "Итоги года", глядачів цікавлять зовсім інші питання.

Що саме цікавить росіян на конференції Путіна

14 грудня Володимир Путін проводить першу за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "пряму лінію" з журналістами та народом.

У той час коли диктатор бреше про “зміцнення запасу міцності та стійкості у фінансах та економіці у Росії”, як можна побачити на екрані з питаннями, людей цікавить зовсім інше. Як-от:

чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?

як можна переїхати до Росії, про яку розповідають на першому каналі?

чому, як переїхав до Криму через міст, мобільний зв'язок включає роумінг, якщо Крим — Росія?

ми дали газ Китаю, дали газ Європі. А коли в Хакасії буде газ?

На екрані транслюють запитання від росіян: “Ми дали газ Китаю, дали газ Європі. А коли в Хоакасії буде газ?”

Окрім цього, на екрані помітили й питання про напад Зеленського на Захід.

Якщо Зеленський раптово одумається та нападе на Захід, Ви підтримаєте його?, – йдеться в питанні до Путіна. Поширити

Що сказав Путін на конференції "Итоги года"

Першим Путіна запитали, що він збирається робити під час ще одного президентського терміну. Російський диктатор заявив, що займатиметься «зміцненням суверенітету».

Він заявив, що за попередні десятиліття Росія нібито “зміцнила запас міцності та стійкості у фінансах та економіці”.

Далі російського диктатора запитали, коли “буде мир”. Мир, за словами Путіна, буде коли буде виконано всі цілі так званої “СВО”.

Далі він перейшов до традиційних заяв про “денацифікацію”, “національного героя — Бандеру” і згадав запрошення до парламенту Канади під час візиту Зеленського 98-річного Ярослава Гуньки, який виявився ветераном СС.

Також Путін заявив, що Росії не потрібна мобілізація.

У РФ відбулася «часткова мобілізація», тоді призвали 300 тисяч людей.

Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців, - заявив російський диктатор. Поширити

Він додав, що окупанти за контрактом набрали 486 тисяч добровольців, і "потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується".

Як зазвичай, у війні Путін почав звинувачувати США та Європу, заявивши, що РФ не псувала стосунки з ними, а навпаки.

Він згадав про “переворот“ в Україні, заявив, що українці і росіяни це нібито один народ, а війну назвав “трагедією“.

Далі він почав називати південь і схід України “історично російськими територіями”, згадав, що Одеса - це нібито “російське місто і про це всі добре знають”.

За словами Путіна, США і Європа примусили РФ розпочати війну проти України, далі він звинувати США в “імперській поведінці”.