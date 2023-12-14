Путіну на пресконференції поставив питання його "двійник" — відео

Під час пресконференції російського диктатора Володимира Путіна на екрані з'явилося відео-питання з його “двійником”, який представився студентом з Санкт-Петербурга. “Двійник” запитав у Путіна, скільки той має двійників.
На пресконференції Путіна з’явився його двійник
Під час прямої трансляції “Підсумків року“ російського диктатора на екрані показали його “двійника”.
Він додав, що це його «перший двійник».
Що відомо про двійників Путіна
У листопаді видання The Sun писало, що японська телекомпанія TBS використала передові технології штучного інтелекту для аналізу розпізнавання осіб та рухів і виявила, що Путін має кілька двійників.
Технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому лише на 53% збігався з Путіним на Червоній площі 9 травня, який був справжнім.
Поява диктатора в окупованому Маріуполі в березні показує лише 40% схожості обличчя з Путіним, якого бачили на Червоній площі.
У ГУР вважають, що російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-