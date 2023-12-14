Путіну на пресконференції поставив питання його "двійник" — відео

Під час пресконференції російського диктатора Володимира Путіна на екрані з'явилося відео-питання з його “двійником”, який представився студентом з Санкт-Петербурга. “Двійник” запитав у Путіна, скільки той має двійників.

На пресконференції Путіна з’явився його двійник

Під час прямої трансляції “Підсумків року“ російського диктатора на екрані показали його “двійника”.

Ви можете бути схожим на мене і говорити моїм голосом. Але я подумав і вирішив, що бути схожим на мене і говорити моїм голосом має лише одна людина. І цією людиною буду я. Так один із наших діячів жартував, - сказав Путін. Поширити

Він додав, що це його «перший двійник».

Що відомо про двійників Путіна

У листопаді видання The Sun писало, що японська телекомпанія TBS використала передові технології штучного інтелекту для аналізу розпізнавання осіб та рухів і виявила, що Путін має кілька двійників.

Технологія розпізнавання облич виявила, що Путін, який оглядав Кримський міст десять місяців тому лише на 53% збігався з Путіним на Червоній площі 9 травня, який був справжнім.

Поява диктатора в окупованому Маріуполі в березні показує лише 40% схожості обличчя з Путіним, якого бачили на Червоній площі.

У ГУР вважають, що російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників.