Путин зарабатывает миллиарды с помощью ЧВК Вагнер — видео

Как удалось узнать в результате расследования Blood Gold Report, команда диктатора Владимира Путина за последние два года заработала более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом, используя с этой целью группу "Вагнер".
ПВК Вагнер дает возможность Кремлю зарабатывать миллиарды долларов
Что важно понимать, Blood Gold Report – это группа, занимающаяся исследованием связей между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.
По словам расследователей, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания Вагнера получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, которая является крупнейшей золотой шахтой в стране. Взамен наемники Путина пообещали поддерживать авторитарный режим в ЦАР.
Кроме того, сообщается, что в Судане ЧВК установила контроль над крупным нефтеперерабатывающим заводом.
Именно это позволило "Вагнеру" стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.
Покупателями золота от ПВК Вагнер становятся западные страны
Расследователи обращают внимание на то, что страны Запада не отказываются от золота, которое продают путинские наемники.
К примеру, компания Barrick Gold, которая находится в Канаде, только за первое полугодие 2023 года заплатила "Вагнеру" в Мали 206 миллионов долларов.
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