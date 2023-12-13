Путин зарабатывает миллиарды с помощью ЧВК Вагнер — видео
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин зарабатывает миллиарды с помощью ЧВК Вагнер — видео

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать в результате расследования Blood Gold Report, команда диктатора Владимира Путина за последние два года заработала более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом, используя с этой целью группу "Вагнер".

ПВК Вагнер дает возможность Кремлю зарабатывать миллиарды долларов

Что важно понимать, Blood Gold Report – это группа, занимающаяся исследованием связей между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.

По словам расследователей, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания Вагнера получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, которая является крупнейшей золотой шахтой в стране. Взамен наемники Путина пообещали поддерживать авторитарный режим в ЦАР.

Регионы, где Вагнера обвиняют в 10 насильственных инцидентах против шахтеров в 2020-2023 годах.
Фото: bloodgoldreport.com

Кроме того, сообщается, что в Судане ЧВК установила контроль над крупным нефтеперерабатывающим заводом.

Именно это позволило "Вагнеру" стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.

Ключевые локации операции Вагнера по контрабанде золота в Судане.
Фото: bloodgoldreport.com

В Мали военная хунта, связанная с "Вагнером", и захватившая контроль в стране в мае 2021 года, получает миллионные доходы, контролируя четыре крупнейшие горнодобывающие компании - Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation. Причем большая часть поступлений проходит наличными – по меньшей мере 10,8 млн долларов в месяц.

Покупателями золота от ПВК Вагнер становятся западные страны

Расследователи обращают внимание на то, что страны Запада не отказываются от золота, которое продают путинские наемники.

К примеру, компания Barrick Gold, которая находится в Канаде, только за первое полугодие 2023 года заплатила "Вагнеру" в Мали 206 миллионов долларов.

В ЦАР и Судане, где связанные с "Вагнером" организации уже подпадают под международные санкции, кремлевские ставленники полагаются на сложные контрабандные маршруты и тактику корпоративных происков, чтобы извлечь большие объемы кровавого золота из Африки в такие места, как Россия и ОАЭ, где оно смешивается с другими законными источниками золота и обналичивается.

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