Путин зарабатывает миллиарды с помощью ЧВК Вагнер — видео

Как удалось узнать в результате расследования Blood Gold Report, команда диктатора Владимира Путина за последние два года заработала более 2,5 млрд долларов на торговле африканским золотом, используя с этой целью группу "Вагнер".

ПВК Вагнер дает возможность Кремлю зарабатывать миллиарды долларов

Что важно понимать, Blood Gold Report – это группа, занимающаяся исследованием связей между западными горнодобывающими компаниями, военными режимами и российскими наемниками в Африке.

По словам расследователей, в Центральноафриканской Республике (ЦАР) подставная компания Вагнера получила эксклюзивные права на шахту Ндассима, которая является крупнейшей золотой шахтой в стране. Взамен наемники Путина пообещали поддерживать авторитарный режим в ЦАР.

Фото: bloodgoldreport.com

Кроме того, сообщается, что в Судане ЧВК установила контроль над крупным нефтеперерабатывающим заводом.

Именно это позволило "Вагнеру" стать доминирующим покупателем необработанного суданского золота с несколькими учетными записями российских военно-транспортных самолетов, которые доставляли обработанное золото из страны.

Фото: bloodgoldreport.com

В Мали военная хунта, связанная с "Вагнером", и захватившая контроль в стране в мае 2021 года, получает миллионные доходы, контролируя четыре крупнейшие горнодобывающие компании - Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining и Allied Gold Corporation. Причем большая часть поступлений проходит наличными – по меньшей мере 10,8 млн долларов в месяц. Поделиться

Покупателями золота от ПВК Вагнер становятся западные страны

Расследователи обращают внимание на то, что страны Запада не отказываются от золота, которое продают путинские наемники.

К примеру, компания Barrick Gold, которая находится в Канаде, только за первое полугодие 2023 года заплатила "Вагнеру" в Мали 206 миллионов долларов.