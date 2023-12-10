Бывшие члены ЧВК "Вагнер" решили воевать за Украину в составе РДК
Категория
Украина
Дата публикации

Бывшие члены ЧВК "Вагнер" решили воевать за Украину в составе РДК

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

Основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин официально подтвердил, что ряды РДК пополнили новобранцы, в том числе и бывшие бойцы Группы “Вагнер”, которые хотят воевать против РФ.

Все больше россиян присоединяются к РДК

Денис Никитин официально подтвердил, что новые добровольцы РДК уже прибыли в Украину.

По его словам, это очередное подтверждение тому, что борьба русских добровольцев нашла отклик у множества российских умов и сердец.

Ряды Российского Добровольческого Корпуса продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сыновьями своего отечества. Но на этот раз к нам приехали не только молодые необстрелянные новобранцы, но и военные профессионалы – некоторые ветераны ЧВК «Вагнер» откликнулись на мой зов и тоже приехали в Украину, чтобы бороться с настоящим врагом украинского и русского народа – путинской машиной террора, - отметил Денис Никитин.

По словам лидера РДК, его и всех русских добровольцев ждет эпоха жестокой борьбы за светлое будущее без диктатуры и войн.

Поэтому мы готовимся, растем и крепнем с каждым днем! – подытожил Никитин.

В РДК объяснили, что сейчас происходит с ЧВК “Вагнера”

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в интервью online.ua рассказал, что произошло с вагнеровцами после вероятной ликвидации Евгения Пригожина.

По словам добровольца, ему известно, что представители "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".

Кто согласился, кто отказался. То есть их просто расчленили на несколько таких категорий. Есть категория людей, которые отказались, есть категория сомневающихся, а есть категория людей, которая согласна. Эту категорию просто разделили на две части: кто-то пошел в Министерство обороны по прямому контракту, остальную структурно перенаправили в "Росгвардию".

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