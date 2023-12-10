Бывшие члены ЧВК "Вагнер" решили воевать за Украину в составе РДК

Основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин официально подтвердил, что ряды РДК пополнили новобранцы, в том числе и бывшие бойцы Группы “Вагнер”, которые хотят воевать против РФ.

Все больше россиян присоединяются к РДК

Денис Никитин официально подтвердил, что новые добровольцы РДК уже прибыли в Украину.

По его словам, это очередное подтверждение тому, что борьба русских добровольцев нашла отклик у множества российских умов и сердец.

Ряды Российского Добровольческого Корпуса продолжают пополняться самыми решительными и храбрыми сыновьями своего отечества. Но на этот раз к нам приехали не только молодые необстрелянные новобранцы, но и военные профессионалы – некоторые ветераны ЧВК «Вагнер» откликнулись на мой зов и тоже приехали в Украину, чтобы бороться с настоящим врагом украинского и русского народа – путинской машиной террора, - отметил Денис Никитин. Поделиться

По словам лидера РДК, его и всех русских добровольцев ждет эпоха жестокой борьбы за светлое будущее без диктатуры и войн.

Поэтому мы готовимся, растем и крепнем с каждым днем! – подытожил Никитин. Поделиться

В РДК объяснили, что сейчас происходит с ЧВК “Вагнера”

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в интервью online.ua рассказал, что произошло с вагнеровцами после вероятной ликвидации Евгения Пригожина.

По словам добровольца, ему известно, что представители "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".