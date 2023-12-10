Бывшие члены ЧВК "Вагнер" решили воевать за Украину в составе РДК

Основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин официально подтвердил, что ряды РДК пополнили новобранцы, в том числе и бывшие бойцы Группы “Вагнер”, которые хотят воевать против РФ.
Все больше россиян присоединяются к РДК
Денис Никитин официально подтвердил, что новые добровольцы РДК уже прибыли в Украину.
По его словам, это очередное подтверждение тому, что борьба русских добровольцев нашла отклик у множества российских умов и сердец.
По словам лидера РДК, его и всех русских добровольцев ждет эпоха жестокой борьбы за светлое будущее без диктатуры и войн.
В РДК объяснили, что сейчас происходит с ЧВК “Вагнера”
Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в интервью online.ua рассказал, что произошло с вагнеровцами после вероятной ликвидации Евгения Пригожина.
По словам добровольца, ему известно, что представители "Вагнер", которые хотят воевать, могут это сделать через "Росгвардию".
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