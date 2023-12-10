Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін офіційно підтвердив, що лави РДК поповнили новобранці, зокрема й колишні бійці Групи “Вагенр”, які хочуть воювати проти РФ.

Дедалі більше росіян приєднуються до РДК

Денис Нікітін офіційно підтвердив, що нові добровольці РДК уже прибули до України.

За його слова, це чергове підтвердження тому, що боротьба російських добровольців знайшла відгук у безлічі російських розумів і сердець.

Лави Російського Добровольчого Корпусу продовжують поповнюватися найрішучішими та найхоробрішими синами своєї вітчизни. Але цього разу до нас приїхали не лише молоді необстріляні новобранці, а й військові професіонали – деякі ветерани ПВК «Вагнер» відгукнулися на мій поклик і теж приїхали до України, щоб боротися з справжнім ворогом українського та російського народу – путінською машиною терору, - зазначив Денис Нікітін. Поширити

За словами лідера РДК, його та усіх російських добровольців чекає епоха жорстокої боротьби за світле майбутнє без диктатури та війн.

Тому ми готуємось, ростемо та міцніємо з кожним днем! - підсумував Нікітін.

У РДК пояснили, що наразі відбувається з ПВК Вагнера

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна”в інтерв’ю для online.ua розповів, що сталося з вагнерівцями після ймовірної ліквідації Євгена Пригожина.

За словами добровольця, йому відомо, що представники ПВК “Вагнер”, які хочуть воювати, можуть це зробити через “Росгвардію”.