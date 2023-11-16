Командир РДК засуджений до пожиттєвого заочно у РФ за рейд на Брянщину

Зміст

Категорія
Світ
Дата публікації

Командир РДК засуджений до пожиттєвого заочно у РФ за рейд на Брянщину

Джерело:  online.ua
Денис Нікітін

Зміст

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заочно отримав пожиттєвий термін ув'язнення у Росії. Командира РДК судили за рейд на Брянщину.

Командира РДК Нікітіна засудили у РФ

Засновнику Російського добровольчого корпусу Денису Нікітіну призначили в Росії пожиттєвий термін у справі про рейд бійців РДК до Брянської області.

2-й Західний окружний військовий суд оголосив вирок добровольцю.

Про це повідомило видання “Медіазона”.

Нікітіна засудили у РФ
zona.media

Процес йшов у закритому режимі, а про його початок журналісти дізналися випадково: одного дня перше засідання з Нікітіним у тому самому суді відбулося у фігуранта справи NS/WP.

На оголошення вироку командиру РДК, яке має відбуватися відкрито, не запросили ЗМІ.

Дениса Нікітіна звинувачували у Росії в держзраді (стаття 275 КК), замаху на теракт (частина 3 статті 30; пункт «А» частини 2 статті 205 КК), навчанні терористичній діяльності (стаття 205.3 КК), створенні терористичного співтовариства (частина 1). придбанні вибухівки (пункт "А" частини 3 статті 222.1 КК).

У квітні Басманний районний суд Москви заочно заарештував Дениса Нікітіна у справі про рейд у Брянській області 2 березня, відповідальність за який узяв РДК.

Тоді командира російських добровольців і борців проти преступного режиму РФ звинувачували у теракті, який спричинив смерті (пункт «Б» частини 3 статті 205 КК), а також зберіганні зброї та вибухівки (частина 4 статті 222, частина 4 статті 222.1 КК).

У середині березня Головне слідче управління Слідчого комітету заочно пред'явило Нікітіну звинувачення у справі про рейд, а 21 березня його оголосили у розшук (про це стало відомо через тиждень із бази російського МВС).

Головні завдання РДК

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" в інтерв'ю online.ua зазначив, що серед цілей російських добровольців – повалення путінського режиму.

Однією з головних завдань корпусу, і ми не відмовляємося від своїх слів, є демонтаж путінського режиму — існуючого кремлівського режиму для того, щоб звільнити місце і простір для народження чогось нового.

"Фортуна" каже, що за умови початку в РФ громадянської війни, РДК повинні взяти у ній участь у будь-якому разі.

І це одна з цілей, оскільки це один із реальних та дійсних способів згуртувати пасіонарне населення навколо себе та почати будувати щось нове.

За словами бійця, РДК розглядає громадянську війну як каталізатор, який дозволить суспільству з аморфної маси перетворитися на пасіонарних людей, які готові щось змінювати та рухатися.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео
Фортуна з РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Що зараз відбувається з ПВК Вагнера — відповідь "Фортуни" з РДК
ПВК Вагнер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У РДК назвали умову прийняття до своїх лав російських військовополонених — відео
Полонені

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм