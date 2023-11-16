Командир РДК засуджений до пожиттєвого заочно у РФ за рейд на Брянщину

Засновник Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заочно отримав пожиттєвий термін ув'язнення у Росії. Командира РДК судили за рейд на Брянщину.

Командира РДК Нікітіна засудили у РФ

Засновнику Російського добровольчого корпусу Денису Нікітіну призначили в Росії пожиттєвий термін у справі про рейд бійців РДК до Брянської області.

2-й Західний окружний військовий суд оголосив вирок добровольцю.

Про це повідомило видання “Медіазона”.

zona.media

Процес йшов у закритому режимі, а про його початок журналісти дізналися випадково: одного дня перше засідання з Нікітіним у тому самому суді відбулося у фігуранта справи NS/WP.

На оголошення вироку командиру РДК, яке має відбуватися відкрито, не запросили ЗМІ.

Дениса Нікітіна звинувачували у Росії в держзраді (стаття 275 КК), замаху на теракт (частина 3 статті 30; пункт «А» частини 2 статті 205 КК), навчанні терористичній діяльності (стаття 205.3 КК), створенні терористичного співтовариства (частина 1). придбанні вибухівки (пункт "А" частини 3 статті 222.1 КК).

У квітні Басманний районний суд Москви заочно заарештував Дениса Нікітіна у справі про рейд у Брянській області 2 березня, відповідальність за який узяв РДК.

Тоді командира російських добровольців і борців проти преступного режиму РФ звинувачували у теракті, який спричинив смерті (пункт «Б» частини 3 статті 205 КК), а також зберіганні зброї та вибухівки (частина 4 статті 222, частина 4 статті 222.1 КК).

У середині березня Головне слідче управління Слідчого комітету заочно пред'явило Нікітіну звинувачення у справі про рейд, а 21 березня його оголосили у розшук (про це стало відомо через тиждень із бази російського МВС).

Головні завдання РДК

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" в інтерв'ю online.ua зазначив, що серед цілей російських добровольців – повалення путінського режиму.

Однією з головних завдань корпусу, і ми не відмовляємося від своїх слів, є демонтаж путінського режиму — існуючого кремлівського режиму для того, щоб звільнити місце і простір для народження чогось нового. Поширити

"Фортуна" каже, що за умови початку в РФ громадянської війни, РДК повинні взяти у ній участь у будь-якому разі.

І це одна з цілей, оскільки це один із реальних та дійсних способів згуртувати пасіонарне населення навколо себе та почати будувати щось нове. Поширити

За словами бійця, РДК розглядає громадянську війну як каталізатор, який дозволить суспільству з аморфної маси перетворитися на пасіонарних людей, які готові щось змінювати та рухатися.