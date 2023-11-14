У РДК назвали умову прийняття до своїх лав російських військовополонених — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

У РДК назвали умову прийняття до своїх лав російських військовополонених — відео

Полонені
Джерело:  online.ua

Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського добровольчого корпусу, у розмові з online.ua розповів, що корпус проводить рекрутинг до своїх лав серед російських військовополонених. Важливим чинником такого відбору є щирість бажання полоненого дійсно воювати.

Полонені росіяни та приєднання до РДК

“Фортуна“ каже, що останнім часом почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.

Тут є один дуже важливий момент, який, напевно, глобально одним із найважливіших у цій історії спілкування з полоненими. Якщо людина, яка потрапила в полон і має статус військовополоненого, відмовилася від обміну, у неї не так багато сценаріїв розвитку її подальшого життя.

Якщо така людина відмовляється від обміну, то чекає на закінчення війни і працює або вона йде воювати.

Так як у таборах для військовополонених середовище схоже на тюремне, я маю на увазі не за утриманням людей, звичайно, а саме з погляду взаємодії усередині один з одним, то чутки розходяться в цьому середовищі дуже швидко.

За словами “Фортуни“, коли полонені дізнаються про те, що хтось потрапив до РДК, вони починають говорити, що вони теж хотіли б приєднатися.

Тут настає дуже важливий момент — наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира. Тобто наскільки він дійсно хоче потрапити до нас, щоб воювати, а не просто потрапити до нас, щоб вийти на таку дуже умовну свободу, просто не сидіти десь, а мати можливість, я не знаю, дивитися на сонце, виходити кудись окрім місця, де він знаходиться.

РДК проводить досить велику роботу, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Фортуна" з РДК пояснив, до чого готуватися Росії, чи живий Путін та чому армія РФ має тюремну культуру
Фортуна з РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Повалення Путіна та громадянська війна. "Фортуна" з РДК назвав цілі добровольців — відео
Фортуна з РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Що зараз відбувається з ПВК Вагнера — відповідь "Фортуни" з РДК
ПВК Вагнер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм