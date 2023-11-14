У РДК назвали умову прийняття до своїх лав російських військовополонених — відео

Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського добровольчого корпусу, у розмові з online.ua розповів, що корпус проводить рекрутинг до своїх лав серед російських військовополонених. Важливим чинником такого відбору є щирість бажання полоненого дійсно воювати.

Полонені росіяни та приєднання до РДК

“Фортуна“ каже, що останнім часом почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.

Тут є один дуже важливий момент, який, напевно, глобально одним із найважливіших у цій історії спілкування з полоненими. Якщо людина, яка потрапила в полон і має статус військовополоненого, відмовилася від обміну, у неї не так багато сценаріїв розвитку її подальшого життя. Поширити

Якщо така людина відмовляється від обміну, то чекає на закінчення війни і працює або вона йде воювати.

Так як у таборах для військовополонених середовище схоже на тюремне, я маю на увазі не за утриманням людей, звичайно, а саме з погляду взаємодії усередині один з одним, то чутки розходяться в цьому середовищі дуже швидко. Поширити

За словами “Фортуни“, коли полонені дізнаються про те, що хтось потрапив до РДК, вони починають говорити, що вони теж хотіли б приєднатися.

Тут настає дуже важливий момент — наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира. Тобто наскільки він дійсно хоче потрапити до нас, щоб воювати, а не просто потрапити до нас, щоб вийти на таку дуже умовну свободу, просто не сидіти десь, а мати можливість, я не знаю, дивитися на сонце, виходити кудись окрім місця, де він знаходиться. Поширити

РДК проводить досить велику роботу, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.