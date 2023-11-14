У РДК назвали умову прийняття до своїх лав російських військовополонених — відео

Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського добровольчого корпусу, у розмові з online.ua розповів, що корпус проводить рекрутинг до своїх лав серед російських військовополонених. Важливим чинником такого відбору є щирість бажання полоненого дійсно воювати.
Полонені росіяни та приєднання до РДК
“Фортуна“ каже, що останнім часом почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.
Якщо така людина відмовляється від обміну, то чекає на закінчення війни і працює або вона йде воювати.
За словами “Фортуни“, коли полонені дізнаються про те, що хтось потрапив до РДК, вони починають говорити, що вони теж хотіли б приєднатися.
РДК проводить досить велику роботу, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.
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