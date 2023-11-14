В РДК назвали условие принятия в свои ряды российских военнопленных — видео

Александр "Фортуна", начальник штаба Русского добровольческого корпуса, в разговоре с online.ua рассказал, что корпус проводит рекрутинг в свои ряды среди российских военнопленных. Важным фактором такого отбора есть искренность желания пленника действительно воевать.
Пленные россияне и присоединение к РДК
"Фортуна" говорит, что в последнее время участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.
Если такой человек отказывается от обмена, то ждет окончания войны и работает или он идет воевать.
По словам Фортуны, когда пленные узнают о том, что кто-то попал в РДК, они начинают говорить, что они тоже хотели бы присоединиться.
РДК проводит достаточно большую работу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят “пропетлять”, от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.
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