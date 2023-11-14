В РДК назвали условие принятия в свои ряды российских военнопленных — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В РДК назвали условие принятия в свои ряды российских военнопленных — видео

Пленные
Читати українською
Источник:  online.ua

Александр "Фортуна", начальник штаба Русского добровольческого корпуса, в разговоре с online.ua рассказал, что корпус проводит рекрутинг в свои ряды среди российских военнопленных. Важным фактором такого отбора есть искренность желания пленника действительно воевать.

Пленные россияне и присоединение к РДК

"Фортуна" говорит, что в последнее время участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.

Здесь один очень важный момент, который, наверное, глобально одним из важнейших в этой истории общения с пленными. Если человек, попавший в плен и имеющий статус военнопленного, отказался от обмена, у него не так много сценариев развития его дальнейшей жизни.

Если такой человек отказывается от обмена, то ждет окончания войны и работает или он идет воевать.

Так как в лагерях для военнопленных среда похожа на тюремную, я имею в виду не по содержанию людей, конечно, а именно с точки зрения взаимодействия внутри друг с другом, то слухи расходятся в этой среде очень быстро.

По словам Фортуны, когда пленные узнают о том, что кто-то попал в РДК, они начинают говорить, что они тоже хотели бы присоединиться.

Здесь наступает очень важный момент — наша задача понять, насколько человек искренний. То есть насколько он действительно хочет попасть к нам, чтобы воевать, а не просто попасть к нам, чтобы выйти на такую условную свободу, просто не сидеть где-то, а иметь возможность, я не знаю, смотреть на солнце, выходить куда-то кроме места, где он находится.

РДК проводит достаточно большую работу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят “пропетлять”, от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Фортуна" из РДК объяснил, к чему готовиться России, жив ли Путин и почему армия РФ имеет тюремную культуру
Фортуна из РДК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Свержение Путина и гражданская война. "Фортуна" из РДК назвал цели добровольцев — видео
Фортуна с РДК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Что сейчас происходит с ЧВК Вагнера — ответ "Фортуны" из РДК
ЧВК Вагнер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.