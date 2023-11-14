В РДК назвали условие принятия в свои ряды российских военнопленных — видео

Александр "Фортуна", начальник штаба Русского добровольческого корпуса, в разговоре с online.ua рассказал, что корпус проводит рекрутинг в свои ряды среди российских военнопленных. Важным фактором такого отбора есть искренность желания пленника действительно воевать.

Пленные россияне и присоединение к РДК

"Фортуна" говорит, что в последнее время участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.

Здесь один очень важный момент, который, наверное, глобально одним из важнейших в этой истории общения с пленными. Если человек, попавший в плен и имеющий статус военнопленного, отказался от обмена, у него не так много сценариев развития его дальнейшей жизни. Поделиться

Если такой человек отказывается от обмена, то ждет окончания войны и работает или он идет воевать.

Так как в лагерях для военнопленных среда похожа на тюремную, я имею в виду не по содержанию людей, конечно, а именно с точки зрения взаимодействия внутри друг с другом, то слухи расходятся в этой среде очень быстро. Поделиться

По словам Фортуны, когда пленные узнают о том, что кто-то попал в РДК, они начинают говорить, что они тоже хотели бы присоединиться.

Здесь наступает очень важный момент — наша задача понять, насколько человек искренний. То есть насколько он действительно хочет попасть к нам, чтобы воевать, а не просто попасть к нам, чтобы выйти на такую условную свободу, просто не сидеть где-то, а иметь возможность, я не знаю, смотреть на солнце, выходить куда-то кроме места, где он находится. Поделиться

РДК проводит достаточно большую работу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят “пропетлять”, от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.