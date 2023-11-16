Командир РДК приговорен к пожизненному заочно в РФ за рейд на Брянщину

Основатель Российского добровольческого корпуса Денис Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в России. Командира РДК судили за рейд на Брянщину.

Командира РДК Никитина осудили в РФ

Основателю Российского добровольческого корпуса Денису Никитину назначили в России пожизненный срок по делу о рейде бойцов РДК в Брянскую область.

2-й Западный окружной военный суд объявил приговор добровольцу.

Об этом сообщило издание "Медиазона".

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Процесс шел в закрытом режиме, а о его начале журналисты узнали случайно: однажды первое заседание с Никитиным в том же суде состоялось у фигуранта дела NS/WP.

На оглашение приговора командиру РДК, которое должно проходить открыто, не пригласили СМИ.

Дениса Никитина обвиняли в России в госизмене (статья 275 УК), покушении на теракт (часть 3 статьи 30; пункт «А» части 2 статьи 205 УК), обучении террористической деятельности (статья 205.3 УК), создании террористического сообщества (часть 1). приобретении взрывчатки (пункт "А" части 3 статьи 222.1 УК).

В апреле Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Дениса Никитина по делу о рейде в Брянской области 2 марта, ответственность за который взял РДК.

Тогда командира российских добровольцев и борцов против преступного режима РФ обвиняли в теракте, повлекшем смерть (пункт «Б» части 3 статьи 205 УК), а также хранении оружия и взрывчатки (часть 4 статьи 222, часть 4 статьи 222.1 УК).

В середине марта Главное следственное управление Следственного комитета заочно предъявило Никитину обвинение по делу о рейде, а 21 марта его объявили в розыск (об этом стало известно через неделю с базы российского МВД).

Главные задачи РДК

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в интервью online.ua отметил, что среди целей российских добровольцев – свержение путинского режима.

Одной из главных задач корпуса, и мы не отказываемся от своих слов, есть демонтаж путинского режима — существующего кремлевского режима для того, чтобы освободить место и пространство для рождения чего-нибудь нового.

"Фортуна" говорит, что при условии начала в РФ гражданской войны, РДК должны принять в ней участие в любом случае.

И это одна из целей, поскольку это один из реальных и действительных способов сплотить пассионарное население вокруг себя и начать строить что-нибудь новое.

По словам бойца, РДК рассматривает гражданскую войну как катализатор, который позволит обществу из аморфной массы превратиться в пассионарных людей, готовых что-либо менять и двигаться.