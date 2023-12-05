Бійці РДК показали успішний штурм російських позицій біля Авдіївки — відео

Наприкінці жовтня бійці “Російського добровольчого корпусу” провели успішний штурм позицій російських окупантів у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Добровольці відбили контратаки та взяли в полон російського сержанта.
Бійці РДК воюють на Авдіївському напрямку
У РДК повідомили, що штурмова група зі складу 1 штурмового взводу РДК провела успішний штурм у районі Авдіївського коксохімічного заводу.
Після стабілізаційних заходів бійці РДК передали захоплену позицію під контроль Збройних сил України.
Під час штурму загинув один з воїнів РДК на псевдо "Бритва".
В РДК зазначають, що в цьому бою крім новобранців РДК зарекомендували себе і колишні солдати ЗС РФ із ПВК «Вагнер» та ШтормZ.
Чи хочуть російські полонені потрапити в РДК
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів, що почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.
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