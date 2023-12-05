Бійці РДК показали успішний штурм російських позицій біля Авдіївки — відео

Наприкінці жовтня бійці “Російського добровольчого корпусу” провели успішний штурм позицій російських окупантів у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Добровольці відбили контратаки та взяли в полон російського сержанта.

Бійці РДК воюють на Авдіївському напрямку

У РДК повідомили, що штурмова група зі складу 1 штурмового взводу РДК провела успішний штурм у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Штурмовики Російського Добровольчого Корпусу в ході нічної атаки зачистили окопи та заволоділи ворожою позицією, відбили 4 контратаки та завдали відчутних втрат живої силі супротивника, зокрема, було взято в полон сержанта ЗС РФ. Поширити

Після стабілізаційних заходів бійці РДК передали захоплену позицію під контроль Збройних сил України.

Під час штурму загинув один з воїнів РДК на псевдо "Бритва".

В РДК зазначають, що в цьому бою крім новобранців РДК зарекомендували себе і колишні солдати ЗС РФ із ПВК «Вагнер» та ШтормZ.

Вони не тільки самовіддано билися пліч-о-пліч зі своїми новими соратниками, а й виявляли командирські якості. Поширити

Чи хочуть російські полонені потрапити в РДК

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів, що почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.

Коли люди дізнаються про те, що до нас хтось потрапив, вони починають говорити, що вони теж хотіли б до нас потрапити. Наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира. Поширити