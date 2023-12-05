Бійці РДК показали успішний штурм російських позицій біля Авдіївки — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці РДК показали успішний штурм російських позицій біля Авдіївки — відео

РДК
Джерело:  Російський Добровольчий Корпус

Наприкінці жовтня бійці “Російського добровольчого корпусу” провели успішний штурм позицій російських окупантів у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Добровольці відбили контратаки та взяли в полон російського сержанта.

Бійці РДК воюють на Авдіївському напрямку

У РДК повідомили, що штурмова група зі складу 1 штурмового взводу РДК провела успішний штурм у районі Авдіївського коксохімічного заводу.

Штурмовики Російського Добровольчого Корпусу в ході нічної атаки зачистили окопи та заволоділи ворожою позицією, відбили 4 контратаки та завдали відчутних втрат живої силі супротивника, зокрема, було взято в полон сержанта ЗС РФ.

Після стабілізаційних заходів бійці РДК передали захоплену позицію під контроль Збройних сил України.

Під час штурму загинув один з воїнів РДК на псевдо "Бритва".

В РДК зазначають, що в цьому бою крім новобранців РДК зарекомендували себе і колишні солдати ЗС РФ із ПВК «Вагнер» та ШтормZ.

Вони не тільки самовіддано билися пліч-о-пліч зі своїми новими соратниками, а й виявляли командирські якості.

Чи хочуть російські полонені потрапити в РДК

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів, що почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.

Коли люди дізнаються про те, що до нас хтось потрапив, вони починають говорити, що вони теж хотіли б до нас потрапити. Наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира.

Це дуже важливо. Ми, звичайно, досить велику роботу проводимо щодо цього, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.

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