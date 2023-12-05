Бойцы РДК показали успешный штурм российских позиций возле Авдеевки — видео

В конце октября бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели успешный штурм позиций российских оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода. Добровольцы отбили контратаки и взяли в плен российского сержанта.

Бойцы РДК воюют на Авдеевском направлении

В РДК сообщили, что штурмовая группа из состава 1 штурмового взвода РДК провела успешный штурм в районе Авдеевского коксохимического завода.

Штурмовики Российского Добровольческого Корпуса в ходе ночной атаки зачистили окопы и завладели враждебной позицией, отразили 4 контратаки и нанесли ощутимые потери живой силе противника, в частности, были взяты в плен сержанта ВС РФ. Поделиться

После стабилизационных мер бойцы РДК передали захваченную позицию под контроль Вооруженных сил Украины.

В ходе штурма погиб один из воинов РДК на псевдо "Бритва".

В РДК отмечают, что в этом бою кроме новобранцев РДК зарекомендовали себя и бывшие солдаты ВС РФ из ПИК «Вагнер» и ШтормZ.

Они не только самоотверженно сражались бок о бок со своими новыми соратниками, но и проявляли командирские качества. Поделиться

Хотят ли российские пленные попасть в РДК

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал, что участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.

Когда люди узнают, что к нам кто-то попал, они начинают говорить, что они тоже хотели бы к нам попасть. Наша задача понять, насколько человек искренний. Поделиться