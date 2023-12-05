Бойцы РДК показали успешный штурм российских позиций возле Авдеевки — видео

В конце октября бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели успешный штурм позиций российских оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода. Добровольцы отбили контратаки и взяли в плен российского сержанта.
Бойцы РДК воюют на Авдеевском направлении
В РДК сообщили, что штурмовая группа из состава 1 штурмового взвода РДК провела успешный штурм в районе Авдеевского коксохимического завода.
После стабилизационных мер бойцы РДК передали захваченную позицию под контроль Вооруженных сил Украины.
В ходе штурма погиб один из воинов РДК на псевдо "Бритва".
В РДК отмечают, что в этом бою кроме новобранцев РДК зарекомендовали себя и бывшие солдаты ВС РФ из ПИК «Вагнер» и ШтормZ.
Хотят ли российские пленные попасть в РДК
Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал, что участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.
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