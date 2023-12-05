Бойцы РДК показали успешный штурм российских позиций возле Авдеевки — видео
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Украина
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Бойцы РДК показали успешный штурм российских позиций возле Авдеевки — видео

РДК
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Источник:  Русский Добровольческий Корпус

В конце октября бойцы "Русского добровольческого корпуса" провели успешный штурм позиций российских оккупантов в районе Авдеевского коксохимического завода. Добровольцы отбили контратаки и взяли в плен российского сержанта.

Бойцы РДК воюют на Авдеевском направлении

В РДК сообщили, что штурмовая группа из состава 1 штурмового взвода РДК провела успешный штурм в районе Авдеевского коксохимического завода.

Штурмовики Российского Добровольческого Корпуса в ходе ночной атаки зачистили окопы и завладели враждебной позицией, отразили 4 контратаки и нанесли ощутимые потери живой силе противника, в частности, были взяты в плен сержанта ВС РФ.

После стабилизационных мер бойцы РДК передали захваченную позицию под контроль Вооруженных сил Украины.

В ходе штурма погиб один из воинов РДК на псевдо "Бритва".

В РДК отмечают, что в этом бою кроме новобранцев РДК зарекомендовали себя и бывшие солдаты ВС РФ из ПИК «Вагнер» и ШтормZ.

Они не только самоотверженно сражались бок о бок со своими новыми соратниками, но и проявляли командирские качества.

Хотят ли российские пленные попасть в РДК

Начальник штаба Русского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал, что участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.

Когда люди узнают, что к нам кто-то попал, они начинают говорить, что они тоже хотели бы к нам попасть. Наша задача понять, насколько человек искренний.

Это очень важно. Мы, конечно, достаточно большую работу проводим по этому поводу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят "пропетлять", от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.

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