Путін заробляє мільярди за допомогою ПВК Вагнер — деталі

Як вдалося дізнатися у результаті розслідування Blood Gold Report, команда диктатора Володимира Путіна протягом останніх двох років заробила понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом, використовуючи з цією метою групу “Вагнер”.
ПВК Вагнер дає можливість Кремлю заробляти мільярди доларів
Що важливо розуміти, Blood Gold Report - це група, яка займається дослідженням зв’язків між західними гірничодобувними компаніями, військовими режимами та російськими найманцями в Африці.
За словами розслідувачів, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) підставна компанія Вагнера отримала ексклюзивні права на шахту Ндассіма, яка є найбільшою золотою шахтою в країні. На заміну найманці Путіна пообіцяли підтримувати авторитарний режим у ЦАР.
Окрім того, наголошується, що в Судані ПВК встановила контроль над великим нафтопереробним заводом.
Саме це дало можливість "Вагнеру" стати домінуючим покупцем необробленого суданського золота, з кількома обліковими записами російських військово-транспортних літаків, які доставляли оброблене золото з країни.
Покупцями золота від ПВК Вагнер стають західні країни
Розслідувачі звертають увагу на те, що країни Заходу не цураються золота, яке продають путінські найманці.
До прикладу, компанія Barrick Gold, яка знаходиться у Канаді, лише за перше півріччя 2023 року заплатила “Вагнеру” у Малі 206 мільйонів доларів.
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