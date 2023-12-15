Путін заробляє мільярди за допомогою ПВК Вагнер — деталі

Як вдалося дізнатися у результаті розслідування Blood Gold Report, команда диктатора Володимира Путіна протягом останніх двох років заробила понад 2,5 млрд доларів на торгівлі африканським золотом, використовуючи з цією метою групу “Вагнер”.

ПВК Вагнер дає можливість Кремлю заробляти мільярди доларів

Що важливо розуміти, Blood Gold Report - це група, яка займається дослідженням зв’язків між західними гірничодобувними компаніями, військовими режимами та російськими найманцями в Африці.

За словами розслідувачів, у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) підставна компанія Вагнера отримала ексклюзивні права на шахту Ндассіма, яка є найбільшою золотою шахтою в країні. На заміну найманці Путіна пообіцяли підтримувати авторитарний режим у ЦАР.

Фото: bloodgoldreport.com

Окрім того, наголошується, що в Судані ПВК встановила контроль над великим нафтопереробним заводом.

Саме це дало можливість "Вагнеру" стати домінуючим покупцем необробленого суданського золота, з кількома обліковими записами російських військово-транспортних літаків, які доставляли оброблене золото з країни.

Фото: bloodgoldreport.com

У Малі військова хунта, яка пов’язана з "Вагнером", та захопила контроль в країні у травні 2021 року, отримує мільйонні доходи, контролюючи чотири найбільші гірничодобувні компанії – Barrick Gold Corporation, B2Gold, Resolute Mining і Allied Gold Corporation. Причому, більша частина надходжень проходить готівкою – щонайменше 10,8 млн доларів на місяць. Поширити

Покупцями золота від ПВК Вагнер стають західні країни

Розслідувачі звертають увагу на те, що країни Заходу не цураються золота, яке продають путінські найманці.

До прикладу, компанія Barrick Gold, яка знаходиться у Канаді, лише за перше півріччя 2023 року заплатила “Вагнеру” у Малі 206 мільйонів доларів.