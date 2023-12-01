На кладовищі у Новосибірську закінчились місця для військових. Там ховали бійців ПВК Вагнер

Мер Новосибірська вирішив, що поряд із Гусинобродським кладовищем виділять ще 12 соток землі для того, щоб ховати винятково російських військових.

Гусинобродське кладовище для учасників “СВО” постійно розширюється

Влада російського міста Новосибірськ фактично визнала, що в них на кладовищі закінчилися місця для поховання військових. Через зростання кількості учасників війни в Україні, чиновники шукають нове місце під їхні могили.

Відповідне розпорядження 29 листопада підписав мер міста Анатолій Локоть. Про це повідомляє проєкт "Сибір. Реалії" від "Радіо Свобода".

У документі йдеться про створення в Новосибірську нової "військової ділянки" на кладовищі під назвою "Гусинобродське". Воно розташоване в східній частині Новосибірська за 15 км від центру міста з площею 835 кв км і населенням до 250 тис осіб.

Згідно з даними відкритих джерел, на сьогодні площа території цього кладовища становить 153,6 га, могили там стоять по обидві сторони Гусинобродського шосе.

Мер Новосибірська вирішив, що поряд із кладовищем виділять ще 12 соток землі для того, щоб ховати винятково російських військових "із дотриманням військового обряду похорону".

Гусинобродське кладовище є найбільш відомим похованням солдатів армії РФ у Сибіру та Далекому Сході. Саме там "спочивають" понад 368 найманців приватної військової компанії "Вагнер", зокрема й родом із інших регіонів.

На початку листопада 2023 року повідомлялося про те, що рідні "вагнерівців" говорили, мовляв, російська влада навіть не сповіщала їм про смерть завербованих. На той момент вільних місць на кладовищі вже не було.

Втрати Росії на війні в Україні

Росія від початку свого вторгнення в Україну суттєво занижувала цифри щодо загиблих військових.

Останнім часом Кремль взагалі не дає офіційної інформації про свої втрати у війні.

За даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року по ранок 1 грудня 2023-го на українській землі ліквідували щонайменше 330 040 військовослужбовців і найманців російської армії.