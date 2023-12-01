На кладбище в Новосибирске закончились места для военных. Там хоронили бойцов ЧВК Вагнер

Мэр Новосибирска решил, что рядом с Гусинобродским кладбищем выделят еще 12 соток земли для того, чтобы хоронить исключительно российских военных.

Гусинобродское кладбище для участников СВО постоянно расширяется.

Власти российского города Новосибирск фактически признали, что у них на кладбище закончились места для захоронения военных. Из-за роста числа участников войны в Украине чиновники ищут новое место под их могилы.

Соответствующее распоряжение 29 ноября подписал мэр города Анатолий Локоть. Об этом сообщает проект "Сибирь. Реалии" от "Радио Свобода".

В документе говорится о создании в Новосибирске нового "военного участка" на кладбище под названием "Гусинобродское". Оно расположено в восточной части Новосибирска в 15 км от центра города с площадью 835 кв км и населением до 250 тыс человек.

Согласно данным открытых источников, на сегодняшний день площадь территории этого кладбища составляет 153,6 га, могилы там стоят по обе стороны Гусинобродского шоссе.

Мэр Новосибирска решил, что рядом с кладбищем будут выделены еще 12 соток земли для того, чтобы хоронить исключительно российских военных "с соблюдением военного обряда похорон".

Гусинобродское кладбище является наиболее известным захоронением солдат армии РФ в Сибири и на Дальнем Востоке. Там "покоятся" более 368 наемников частной военной компании "Вагнер", в том числе и родом из других регионов.

В начале ноября 2023 года сообщалось о том, что родные "вагнеровцев" говорили, мол, российские власти даже не извещали их о смерти завербованных. В то время свободных мест на кладбище уже не было.

Потери России на войне в Украине

Россия с начала своего вторжения в Украину существенно занижала цифры по поводу погибших военных.

В последнее время Кремль вообще не дает официальной информации о своих потерях в войне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года до 1 декабря 2023-го на украинской земле ликвидировали по меньшей мере 330 040 военнослужащих и наемников российской армии.