Лучший подарок Путину. Байден бьет тревогу из-за роковой ошибки Конгресса

Американский лидер Джо Байден публично призывает членов Конгресса США не откладывать решение о дополнительном финансировании для помощи Украине, ведь это станет подарком для российского диктатора Владимира Путина.
Байден просит Конгресс не оставлять Киев без необходимой помощи
По мнению главы Белого дома, Конгресс близок к роковой ошибке на фоне российско-украинской войны.
Несмотря на заявления главы Белого дома, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже выступил с неутешительным прогнозом.
По его убеждению, почти нет шансов на то, что Конгрессу удастся одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.
Как уже упоминалось ранее, республиканцы и демократами никак не могут договориться из-за проблем с разрешением миграционного кризиса на американо-мексиканской границе.
Что известно о переговорах Зеленского и Байдена
Как утверждает американский лидер, он, его команда и каждый гражданин США, заинтересованы в том, чтобы Украина победила Россию.
Джо Байден отмечает, что до сих пор сохраняется мощная двухпартийная поддержка украинского народа.
По словам главы Белого дома, незначительное количество республиканцев не хотят поддерживать Киев, однако они не являются большинством.
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