Лучший подарок Путину. Байден бьет тревогу из-за роковой ошибки Конгресса

Американский лидер Джо Байден публично призывает членов Конгресса США не откладывать решение о дополнительном финансировании для помощи Украине, ведь это станет подарком для российского диктатора Владимира Путина.

Байден просит Конгресс не оставлять Киев без необходимой помощи

По мнению главы Белого дома, Конгресс близок к роковой ошибке на фоне российско-украинской войны.

Если Конгресс пойдет на праздничную паузу до того, как одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине – это был бы лучший подарок Путину из того, на что он никогда не надеялся. Призываю их сделать правильную вещь, – озвучил предупреждение президент США. Поделиться

Несмотря на заявления главы Белого дома, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл уже выступил с неутешительным прогнозом.

По его убеждению, почти нет шансов на то, что Конгрессу удастся одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

(Это) практически невозможно – даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, направить в Палату представителей к Рождеству… Сделки не будет, пока Джо Байден и республиканцы не договорятся. Без этого сделки не будет, – заявил Митч Макконнелл. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, республиканцы и демократами никак не могут договориться из-за проблем с разрешением миграционного кризиса на американо-мексиканской границе.

Что известно о переговорах Зеленского и Байдена

Как утверждает американский лидер, он, его команда и каждый гражданин США, заинтересованы в том, чтобы Украина победила Россию.

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне и, как говорится в уставе ООН, защитила свой суверенитет. Поделиться

Джо Байден отмечает, что до сих пор сохраняется мощная двухпартийная поддержка украинского народа.

По словам главы Белого дома, незначительное количество республиканцев не хотят поддерживать Киев, однако они не являются большинством.