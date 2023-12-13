В Пентагоне представили новый военный пакет Украины – что туда вошло

В новый пакет военной помощи Украине от США на 200 млн долл. входят дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование.

Что вошло в новый пакет помощи от США

В США раскрыли входящий в новый пакет военной помощи Украине на 200 млн дол.

Новый пакет военной поддержки США содержит:

ракеты ПВО АИМ-9М;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs);

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 4 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

оборудование защиты критической национальной инфраструктуры;

запчасти, генераторы, ремонтное и другое вспомогательное оборудование.

В Минобороны США отметили, что это 53-й пакет военной помощи Украине, выделяемой Администрацией Байдена. Оружие и военное оборудование будут предоставлены из запасов Пентагона.

Что известно о помощи от США для Украины

18 октября стало известно, что Байден планирует передать Конгрессу пакет военной помощи Израилю и Украине, а также странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань на 106 миллиардов долларов.

Комплексный пакет призван привлечь широкую двухпартийную поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября, а также облегчить передачу военной помощи Украине.

Однако новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что новую военную помощь для Украины и Израиля следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

2 ноября спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что США объединят помощь Украине и защиту границы с Мексикой.

Позже Палата представителей США одобрила помощь Израилю на 14,3 млрд долларов без упоминания Украины. Однако, как стало известно ранее, президент США Джо Байден наложит вето на бюджетный законопроект относительно помощи Израилю, в котором не будет средств для Украины.

7 ноября демократы в Сенате Соединенных Штатов заблокировали законопроект республиканцев о помощи Израилю отдельно от Украины, за который проголосовала Палата представителей.

Сенат США 15 ноября (16 ноября по Киеву) принял закон о временном финансировании и направил законопроект президенту Джо Байдену на подпись. Законопроект приняли 87 голосами "за" и 11 "против". Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства.

6 декабря законопроект о предоставлении помощи не прошел процедурное голосование в Сенате США. Помощь предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере 61 миллиарда долларов для Украины.

Во вторник, 12 декабря, Министерство обороны США объявило о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.

В этом пакете используется помощь, которая была ранее разрешена для Украины в предыдущие финансовые годы.