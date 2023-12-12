США предоставили Украине 200 млн долл военной помощи

12 декабря президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о предоставлении нового пакета помощи Украине.

Байден объявил о новой помощи для Украины

Соединенные Штаты Америки 12 декабря выделили Украине помощь в размере 200 млн дол.

Об этом сообщили Sky News.

Байден в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским говорит, что только подписал соглашение о выделении Украине 200 млн долл, – говорится в заявлении. Поделиться

Предварительно, Штаты выделят нашей стране дополнительные БК к реактивным системам залпового огня HIMARS, противотанковые управляемые ракеты TOW, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Издание The New York Times сообщает, что, сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы оказать больше помощи Украине.

Помощь от США

У США заканчиваются деньги, предназначенные для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден просит у Конгресса более 100 млрд долл, в которые входят более 60 млрд долл для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби сообщал, что Соединенные Штаты Америки предположительно объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это произойдет до конца декабря.