США надали Україні 200 млн дол військової допомоги

12 грудня президент США Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським заявив про надання нового пакету допомоги Україні.

Байден оголосив про нову допомогу для України

Сполучені Штати Америки 12 грудня виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн дол.

Про це повідомили Sky News.

Байден в Овальному кабінеті із президентом Володимиром Зеленським каже, що щойно підписав угоду про виділення Україні 200 млн дол, – йдеться в заяві. Поширити

Попередньо, Штати виділять нашій країні додаткові БК до реактивних систем залпового вогню HIMARS, протитанкові керовані ракети TOW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Видання The New York Times повідомляє, що, сидячи поруч із Зеленським в Овальному кабінеті, Байден відкрив свою зустріч словами "ми стоїмо на справжньому переломі історії".

Байден додав, що Конгресу необхідно ухвалити додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні.

Допомога від США

У США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд дол, в які входять понад 60 млрд дол для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.