Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена — Reuters

Очікується, що контрольована республіканцями Палата представників Конгресу США проголосує в середу за офіційне оформлення процедури імпічменту президента-демократа Джо Байдена.

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена

Помічник говорив на умовах анонімності, оскільки офіційні плани щодо голосування не остаточні.

Раніше в понеділок один з республіканських законодавців заявив, що спікер Палати представників Майк Джонсон розкрив плани щодо голосування в четвер на закритому засіданні, і цей часовий проміжок повторили й інші республіканці.

У четвер Палата представників має покинути Вашингтон на більш ніж тритижневі канікули наприкінці року.

Республіканці в Палаті представників звинувачують президента-демократа і його сім'ю в отриманні неправомірної вигоди від політичних рішень, в ухваленні яких Байден брав участь як віце-президент під час правління президента Барака Обами в 2009-2017 рр. Вони також звинувачують Міністерство юстиції в неправомірному втручанні в розслідування щодо Байдена.

Окрім цього, звинувачують Міністерство юстиції США в неналежному втручанні в розслідування щодо сина Байдена, бізнесмена Хантера Байдена. Міністерство юстиції заперечує свою провину.

Що відомо про спроби Трампа тиснути на республіканців щодо питання України

Бойл зазначив, що Трамп та підконтрольні йому журналісти та ЗМІ, як наприклад, Такер Карлсон з Fox News, чинять тиск на представників Республіканської партії із вимогою не підтримувати запит президента Джо Байдена на виділення коштів для подальшої військової допомоги Україні.

Найбільший виклик сьогодні полягає в тому, що колишній президент Дональд Трамп і деякі праві ЗМІ в США чинять тиск на республіканців в Конгресі, щоб вони голосували проти фінансування України. Ось від чого найбільша затримка, - підкреслив конгресмен від Демократичної партії. Поширити

За його словами, найбільшим улюбленцем з поміж всіх підконтрольних Трампу журналістів є Такер Карлсон.

Нещодавно експрезидент США заявляв, що навіть висунув би його на посаду віцепрезидента.

Демократ зазначає, що цей тиск спрацьовує на республіканців у Конгресі, оскільки ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через гучні голоси правих, які відверто агітують проти України.