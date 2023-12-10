Байден VS Трамп. З'явилися несподівані результати передвиборчого опитування
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Політика
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Байден VS Трамп. З'явилися несподівані результати передвиборчого опитування

Байден та Трамп
Джерело:  The Wall Street Journal

Колишньому президенту США Дональду Трампу вдалося випередити чинного американського лідера Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.

Трамп випередив Байдена у передвиборчому опитуванні

Згідно з даними нового соціального оптування, республіканець випереджає демократа на чотири пункти – 47% проти 43%.

Що важливо розуміти, це вперше вказує на перевагу колишнього президента США над теперішнім у дослідженні The Wall Street Journal.

Окрім того, наголошується, що чинний очільник Білого дому має найнижчий рейтинг схвалення свого президентства, що в цілому відповідає іншим нещодавнім дослідженням.

За словами 23% виборців, політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% скаржаться на те, що президентська програма завдала їм шкоди.

Близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, тоді як більше ніж 37% заявили, що вони від неї постраждали.

Чому насправді падає рейтинг Байдена

Згідно з даними видання, близько 37% опитаних позитивно оцінюють результати роботи чинного очільника Білого дому, що є найнижчим показником в опитуваннях WSJ за час його президентства.

Окрім того, наголошується, що 61% американців бачать його загальний імідж у несприятливому світлі.

"Байденоміку", фірмову економічну платформу американського лідера, підтримують та позитивно оцінюють менш ніж 30% виборців, а негативно – більш ніж половиною.

Хоча Байден висловив бажання балотуватися на другий термін, багато хто в Демократичній партії хотів би, щоб він пішов у відставку, побоюючись, що його похилий вік відверне виборців.

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