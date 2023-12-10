Байден VS Трамп. З'явилися несподівані результати передвиборчого опитування

Колишньому президенту США Дональду Трампу вдалося випередити чинного американського лідера Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.
Трамп випередив Байдена у передвиборчому опитуванні
Згідно з даними нового соціального оптування, республіканець випереджає демократа на чотири пункти – 47% проти 43%.
Що важливо розуміти, це вперше вказує на перевагу колишнього президента США над теперішнім у дослідженні The Wall Street Journal.
Окрім того, наголошується, що чинний очільник Білого дому має найнижчий рейтинг схвалення свого президентства, що в цілому відповідає іншим нещодавнім дослідженням.
За словами 23% виборців, політика Байдена допомогла їм особисто, тоді як 53% скаржаться на те, що президентська програма завдала їм шкоди.
Чому насправді падає рейтинг Байдена
Згідно з даними видання, близько 37% опитаних позитивно оцінюють результати роботи чинного очільника Білого дому, що є найнижчим показником в опитуваннях WSJ за час його президентства.
Окрім того, наголошується, що 61% американців бачать його загальний імідж у несприятливому світлі.
"Байденоміку", фірмову економічну платформу американського лідера, підтримують та позитивно оцінюють менш ніж 30% виборців, а негативно – більш ніж половиною.
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