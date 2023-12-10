Байден VS Трамп. Появились неожиданные результаты предвыборного опроса

Бывшему президенту США Дональду Трампу удалось опередить действующего американского лидера Джо Байдена в национальном опросе президентских выборов 2024 года.
Трамп опередил Байдена в предвыборном опросе
Согласно данным нового социального опроса, республиканец опережает демократа на четыре пункта – 47% против 43%.
Что важно понимать, это впервые указывает на превосходство бывшего президента США над нынешним в исследовании The Wall Street Journal.
Кроме того, сообщается, что действующий глава Белого дома имеет самый низкий рейтинг одобрения своего президентства, что в целом отвечает другим недавним исследованиям.
По словам 23% избирателей, политика Байдена помогла им лично, в то время как 53% жалуются на то, что президентская программа нанесла им вред.
Почему на самом деле падает рейтинг Байдена
Согласно данным издания, около 37% опрошенных положительно оценивают результаты работы действующего главы Белого дома, что является самым низким показателем в опросах WSJ за время его президентства.
Кроме того, указано, что 61% американцев видят его общий имидж в неблагоприятном свете.
"Байденомику", фирменную экономическую платформу американского лидера, поддерживают и положительно оценивают менее 30% избирателей, а отрицательно – более половины.
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