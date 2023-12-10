Байден VS Трамп. Появились неожиданные результаты предвыборного опроса

Трамп опередил Байдена в предвыборном опросе

Согласно данным нового социального опроса, республиканец опережает демократа на четыре пункта – 47% против 43%.

Что важно понимать, это впервые указывает на превосходство бывшего президента США над нынешним в исследовании The Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что действующий глава Белого дома имеет самый низкий рейтинг одобрения своего президентства, что в целом отвечает другим недавним исследованиям.

По словам 23% избирателей, политика Байдена помогла им лично, в то время как 53% жалуются на то, что президентская программа нанесла им вред.

Около половины избирателей говорят, что политика Трампа, когда он был президентом, помогла им лично, тогда как более 37% заявили, что они от нее пострадали. Поделиться

Почему на самом деле падает рейтинг Байдена

Согласно данным издания, около 37% опрошенных положительно оценивают результаты работы действующего главы Белого дома, что является самым низким показателем в опросах WSJ за время его президентства.

Кроме того, указано, что 61% американцев видят его общий имидж в неблагоприятном свете.

"Байденомику", фирменную экономическую платформу американского лидера, поддерживают и положительно оценивают менее 30% избирателей, а отрицательно – более половины.