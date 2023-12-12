Палата представителей в США поднимет вопрос импичмента Байдена — Reuters

Ожидается, что контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США проголосует в среду за официальное оформление процедуры импичмента президента-демократа Джо Байдена.

Палата представителей в США поднимет вопрос импичмента Байдена

Помощник говорил на условиях анонимности, поскольку официальные планы по голосованию не окончательны.

Ранее в понедельник один из республиканских законодателей заявил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскрыл планы голосования в четверг на закрытом заседании, и этот временной промежуток повторили и другие республиканцы.

В четверг Палата представителей должна покинуть Вашингтон на более чем трехнедельные каникулы в конце года.

Республиканцы в Палате представителей обвиняют президента-демократа и его семью в получении неправомерной выгоды от политических решений, в принятии которых Байден принимал участие в качестве вице-президента во время правления президента Барака Обамы в 2009-2017 гг. Они также обвиняют Министерство юстиции в неправомерном вмешательстве в расследование по Байдену.

Кроме этого, обвиняют Министерство юстиции США в ненадлежащем вмешательстве в расследование сына Байдена, бизнесмена Хантера Байдена. Министерство юстиции отрицает свою вину.

Что известно о попытках Трампа давить на республиканцев по вопросу Украины

Бойл отметил, что Трамп и подконтрольные ему журналисты и СМИ, как например Такер Карлсон из Fox News, оказывают давление на представителей Республиканской партии с требованием не поддерживать запрос президента Джо Байдена на выделение средств для дальнейшей военной помощи Украине.

Наибольший вызов сегодня в том, что бывший президент Дональд Трамп и некоторые правые СМИ в США оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они голосовали против финансирования Украины. Вот от чего самая большая задержка, – подчеркнул конгрессмен от Демократической партии. Поделиться

По его словам, крупнейшим любимцем из всех подконтрольных Трампу журналистов является Такер Карлсон.

Недавно экспрезидент США заявлял, что даже выдвинул бы его на должность вице-президента.

Демократ отмечает, что это давление срабатывает на республиканцев в Конгрессе, поскольку те боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы из-за громких голосов правых, откровенно агитирующих против Украины.